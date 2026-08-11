Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11) pela Libertadores Tricolor recebe equipe argentina nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 11.08.26 18h00 Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11) pela Libertadores (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.) Fluminense x Independiente Rivadavia se enfrentam hoje, terça-feira (11/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pelo pacote premium do Disney+ e ESPN. Como chegam as equipes? O Fluminense chega ao mata-mata pressionado. O Tricolor não vence há cinco partidas e foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. No último compromisso, empatou por 1 a 1 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Independiente Rivadavia, por outro lado, chega com boas lembranças do confronto. As equipes dividiram o Grupo C da Libertadores, com os argentinos terminando na liderança invicta, com 16 pontos. No primeiro encontro, o Rivadavia venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, enquanto o duelo em Mendoza terminou empatado em 1 a 1. VEJA MAIS Jogos da Libertadores e Sul-Americana são suspensos após terremoto de magnitude 7,4 Dois confrontos pelas oitavas de final das competições foram adiados pela Conmebol após o forte abalo sísmico atingir diferentes regiões do país Luis Roberto volta às transmissões da Globo após tratamento contra neoplasia Recuperado após quatro meses afastado, narrador comanda Cruzeiro x Flamengo pelas oitavas da Libertadores no Mineirão Fluminense x Independiente Rivadavia: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Jemmes e Guilherme Arana; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico: Luis Zubeldía. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer e Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca e Matías Fernández; Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori e Álex Arce. Técnico: Sebastián Berti. Palpite para Fluminense x Independiente Rivadavia O comentarista Osvaldo Pascoal aposta em vitória do Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Ficha técnica Fluminense x Independiente Rivadavia CONMEBOL Libertadores – Oitavas de final, jogo de ida Data: 11 de agosto de 2026 Horário: 19h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Disney+ Premium e ESPN Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense indendiente rivadavia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. 11.08.26 18h03 Futebol Marlon é aguardado em Belém para concluir negociação com o Remo Lateral esquerdo de 32 anos estava no Cuiabá e deve assinar em definitivo com o Leão 11.08.26 16h54 MMA Sport Club Paraense Igor "The Golden Boy" disputa cinturão no Bison Kombat 09 em São Paulo 11.08.26 14h05 Carlos Ferreira Virada explosiva e Papão no G8 11.08.26 14h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47