Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11) pela Libertadores

Fluminense x Independiente Rivadavia se enfrentam hoje, terça-feira (11/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo pacote premium do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes?

O Fluminense chega ao mata-mata pressionado. O Tricolor não vence há cinco partidas e foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. No último compromisso, empatou por 1 a 1 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

O Independiente Rivadavia, por outro lado, chega com boas lembranças do confronto. As equipes dividiram o Grupo C da Libertadores, com os argentinos terminando na liderança invicta, com 16 pontos. No primeiro encontro, o Rivadavia venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, enquanto o duelo em Mendoza terminou empatado em 1 a 1.

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Fluminense x Independiente Rivadavia: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Jemmes e Guilherme Arana; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer e Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca e Matías Fernández; Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori e Álex Arce. Técnico: Sebastián Berti.

Palpite para Fluminense x Independiente Rivadavia

O comentarista Osvaldo Pascoal aposta em vitória do Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Ficha técnica

Fluminense x Independiente Rivadavia

CONMEBOL Libertadores – Oitavas de final, jogo de ida

Data: 11 de agosto de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Disney+ Premium e ESPN