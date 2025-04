Fluminense toma susto mas vence Red Bull Bragantino na estreia de Renato Gaúcho no Brasileiro

Depois da derrota para o Fortaleza, por 2 a 0, no primeiro desafio do Brasileirão, que culminou com a demissão de Mano Menezes, o Fluminense se reabilitou logo na estreia de seu novo treinador: Renato Gaúcho. Jogando no Maracanã, onde o comandante se sente em casa, o time carioca não teve vida fácil, mas venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na tarde deste domingo.

Lima abriu o placar para o Fluminense ainda no primeiro tempo. Mas, Isidro Pitta, de cabeça, aos 38 da segunda etapa, deixou tudo igual. No entanto, Martinelli, no apagar das luzes, deu a vitória aos donos da casa nos acréscimos.

Com isso, o Fluminense somou os três primeiros pontos e o Red Bull Bragantino conheceu a primeira derrota no Brasileirão e tem um ponto pelo empate por 2 a 2 com o Ceará.

O Fluminense ditou o ritmo do primeiro tempo, tendo mais posse de bola e criando as melhores chances. Logo aos cinco minutos, Hércules tabelou com Arias e bateu firme, mas a bola explodiu na trave antes da defesa do goleiro Cleiton, que salvou o Red Bull Bragantino.

Depois de tanto tentar, o time carioca enfim conseguiu abrir o placar. Aos 34 minutos, depois de um bate rebate na área, Lima ficou com a bola, conseguiu driblar Cleiton e bateu para o gol aberto: 1 a 0 e festa nas arquibancadas. Na volta para a segunda etapa, o Bragantino foi para cima em busca do empate. Aos 18 minutos, depois de um contra-ataque rápido, Henry Mosqueira tocou para Lucas Barbosa, que ajeitou e finalizou no cantinho, mas Fábio conseguiu fazer a defesa para evitar o que seria o gol de empate.

Aos 38 minutos, entretanto, não teve jeito. Hurtado cobrou falta na área e Fábio conseguiu afastar de soco. Mas Isidro Pitta pegou o rebote e cabeceou de longe para marcar: 1 a 1. A partir daí, os dois times foram para o tudo ou nada em busca da vitória. E, o Fluminense foi coroado aos 47 minutos. Arias cobrou escanteio, Thiago Silva finalizou e a defesa tirou em cima da linha. Martinelli pegou o rebote e completou, dando a vitória aos donos da casa por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no Brasileirão no próximo final de semana para a disputa da terceira rodada. No sábado, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, no estádio Nabi Abi Chedid, às 16h. Já no domingo (13), o Fluminense recebe o Santos, no Maracanã, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Ganso); Canobbio (Keno), Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Eric Ramires), Gabriel (Fabinho) e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Vinicinho (Lucas Barbosa), Laquintana (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Lima, aos 35 minutos, do primeiro tempo. Isidro Pitta, aos 38, e Martinelli, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Hércules (Fluminense).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).