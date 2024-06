Flamengo suspende Gabigol de jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão; entenda

O atacante Gabigol foi afastado pelo Flamengo. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, o jogador não vai atuar contra o Cruzeiro neste domingo (30), no Macaranã, válido pela Série A do Brasileirão.

A decisão do clube carioca teria sido motivada por conta de declarações recentes do empresário do jogador, Júnior Pedroso. Na última sexta-feira (28), em entrevista para o programa Seleção Sportv, o agente de Gabigol contestou a proposta de renovação que foi apresentada pelo Flamengo.

Além disso, o empresário afirmou que estava buscando outro time para jogador ser transferido na próxima janela de contratação.

O afastamento de Gabigol não é em caráter definitivo. A situação será avaliada após a partida contra o Cruzeiro. A relação do Flamengo com o atacante ficou ainda mais estremecida após uma foto do jogador com a camisa do Corinthians vazar nas redes sociais.

Por conta disso, Gabigol perdeu a camisa 10 e passou a usar o número 99. Com o Mengão, o jogador conquistou duas Libertadores da América, dois Brasileirão, uma Copa do Brasil, quatro Cariocão, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Ao todo, são 286 jogos e 156 gols com o time carioca.