Flamengo supera a altitude peruana, derrota o Cusco e estreia com vitória na Libertadores Estadão Conteúdo 08.04.26 23h52 O Flamengo não se intimidou com os pouco mais de 3.350 metros que a altitude de Cusco, no Peru, impunha. Com bom jogo, sabendo dosar a força e a intensidade, sem sufoco o time carioca venceu o Cusco por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, na sua estreia na Copa Libertadores. Bruno Henrique e Arrascaeta foram os autores dos gols. Atual campeão, o Flamengo transformou o fator adverso em atitude. A qualidade técnica era nitidamente superior ao adversário, que mesmo com a altitude ao seu favor, pouco incomodou a defesa carioca durante a partida. Leonardo Jardim ainda terminou a partida, podendo fazer mais uma substituição. O gol da vitória saiu em contra-ataque, com Ayrton Lucas recebendo na esquerda e cruzamento na medida para Bruno Henrique marcar de cabeça. Nos acréscimos, Arrascaeta coroou a boa partida carioca na altitude. Além de se impor, o Flamengo ainda contou com a sorte, quando nos poucos momentos que sofreu, Cusco teve um gol anulado por impedimento. Com os três pontos, o tetracampeão largou na frente no Grupo A, uma vez que no outro duelo da chave, entre Independiente de Medellín-COL e Estudiantes-ARG, terminou empatado por 1 a 1. O que poderia ser um fator adverso, o Flamengo conseguiu lidar bem na altitude e controlou a partida na primeira etapa. Com boa aproximação entre o meio e o ataque, o time já dava mostra como seria a postura da equipe. Com boa troca de passes, ao arranjar espaço a ordem era finalizar à gol. Plata e Paquetá levaram perigo com menos de dez minutos. O Cusco não marcava forte, esperava o cansaço carioca bater e só deu trabalho para Rossi uma vez, em chute de Silva. O Flamengo seguiu criando chances, mas aos poucos foi sentindo os efeitos da altitude, com a bola correndo demais e passes mais fortes que o normal. Paquetá era o mais acionado e ainda obrigou boas defesas do goleiro peruano na reta final. No segundo tempo, o Cusco tentou imprimir seu volume de jogo, ocupou o campo de ataque e só não marcou graças ao bloqueio providencial de Evertton Araújo em chute de Callejo. Na sequência, veio o alívio flamenguista. Em contra-ataque, Ayrton Lucas cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear e marcar aos 13 minutos. Para aumentar a sorte carioca, Cusco teve um gol anulado logo na sequência, por impedimento. Após o susto, o Flamengo seguiu trocando passes e gastando tempo. Mesmo assim, ainda levava mais perigo que os donos da casa e por pouco Plata não ampliou. A situação era tão tranquila, que Leonardo Jardim só mexeu no time aos 40, com a entrada de Arrascaeta, Pedro e Léo Ortiz. Com mais fôlego, ficou mais fácil prender a bola no ataque e, em novo contra-ataque, Arrascaeta, aos 48, coroou o bom jogo na altitude. O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde tem pela frente nada mais que o clássico Fla-FLU, diante do rival Fluminense, no sábado, às 18h30, no Maracanã. Pela Libertadores, o time volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, quando faz sua estreia no Maracanã, contra o Independiente de Medellín-COL. FICHA TÉCNICA CUSCO-PER 0 X 2 FLAMENGO CUSCO - Pedro Díaz; Ruidías, Fuentes, Ampuero e Bolívar (Zevallos); Diego Soto (Colman), Valenzuela e Colitto (Manzaneda); Carabajal (Tévez), Callejo e Nicolás (Herrera). Técnico: Alejandro Orfila. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De la Cruz (Léo Ortiz) e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Plata, Bruno Henrique (Pedro) e Carrascal (Luiz Araújo). Técnico: Leonardo Jardim. GOLS - Bruno Henrique aos 13 e Arrascaeta aos 48 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Derlis López (PAR). CARTÕES AMARELOS - Fuentes e Manzaneda. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER). 