Flamengo derrota o Sport por 3 a 0 e 'dorme' na liderança do Brasileirão

Apenas três dias após conquistar sua vaga na final da Copa Libertadores de 2025 de forma dramática contra o Racing-ARG, o Flamengo reencontrou a sua torcida, que de novo lotou o Maracanã, neste sábado à noite, no Rio. Ninguém deixou o estádio decepcionado, porque o time carioca foi implacável ao vencer por 3 a 0 o lanterna e virtual rebaixado Sport, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos foram para casa felizes, afinal o Flamengo 'dormiu' na liderança provisória do Campeonato Brasileiro.

Com 64 pontos, o time carioca superou em dois pontos o Palmeiras, com 62, e que domingo vai enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, podendo voltar à ponta em caso de vitória. Os dois são adversários na decisão da Libertadores, no dia 29 de novembro, em jogo único marcado para Lima, capital do Peru. Por coincidência, na última apresentação em casa, o Flamengo tinha vencido por 3 a 2 o próprio time paulista pela 29ª rodada.

Os 'dois líderes' prometem brigar ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, apesar de uma maratona de jogos que vão ter pela frente entrando em campo praticamente a cada quatro dias até a decisão no Peru.

Por isso mesmo, o técnico Filipe Luís deixou alguns jogadores de fora, como o zagueiro Léo Ortiz, voltando de lesão no tornozelo, o lateral-esquerdo Alex Sandro, e o meia Arrascaeta, com alta rodagem. O volante Jorginho, com lesão na coxa, acabou vetado, como já vinha acontecendo com o artilheiro Pedro, com fratura no braço.

Mas quem entrou teve a responsabilidade de reabilitar o time da inesperada derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. O jogo começou ofuscado por uma intensa fumaça dos artefatos usados pelos torcedores na entrada dos jogadores. O Flamengo começou exercendo forte pressão em cima do Sport, transformando o jogo num ataque contra defesa.

Apesar do amplo domínio, o Flamengo errou muito nas finalizações, tanto que a melhor chance aconteceu somente aos 39 minutos num chute de fora da área de De La Cruz. A bola iria entrar no ângulo, mas o goleiro Gabriel deu um tapa na bola com a mão trocada. Foram 12 chutes do time da casa e nenhum do visitante no primeiro tempo, que terminou com a torcida frustrada pela falta de gols.

O segundo tempo começou, de novo, com a pressão do Flamengo. Só que, desta vez, o gol saiu rápido, aos cinco minutos, quando Samuel Lino deu um passe diagonal para Bruno Henrique, nas costas da defesa. Ele bateu no alto e fez 1 a 0. A torcida, enfim, soltou o grito de gol.

A porteira foi aberta. O próprio Bruno Henrique marcou o segundo gol aos 15 minutos, pegando rebote do goleiro Gabriel após cabeçada de Danilo. O meia Arrascaeta, que tinha entrado aos nove minutos no lugar de Plata, fez um golaço de falta aos 21.

Na frente da área ele bateu com efeito, a bola passou por cima da barreira e entrou no ângulo. Gabriel ainda tocou na bola. Este é o 15º gol dele no Brasileirão, atrás apenas do artilheiro Kaio Jorge, do Cruzeiro, com 16 gols.

Depois disso a torcida fez a festa. Ela gritou, cantou e transformou as arquibancadas num mar de luzes com os celulares. Tudo em homenagem ao novo líder do Brasileirão. Até passou desapercebida a expulsão de Evertton Araújo que deu uma entrada forte na perna de Ramon, aos 40 minutos.

O Flamengo agora inicia sua maratona de jogos. Na quarta-feira, sai diante do São Paulo; no domingo, recebe o Santos e dia 15, feriado, enfrenta de novo o Sport na Arena Pernambuco, em jogo adiado da 12ª rodada, quando o time carioca disputava o Mundial de Clubes.

Com apenas duas vitórias em 30 jogos, o Sport soma 17 pontos e está com mais de 99% de chances de ser rebaixado. Antes de pegar o Flamengo de novo, o time pernambucano fará dois jogos em casa diante do Juventude (dia 5) e Atlético-MG (8). Até o fim será dirigido pelo interino César Lucena.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 SPORT

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas; De la Cruz (Evertton Araújo), Saúl e Carrasscal (Luiz Araújo); Plata (Arrascaeta), Bruno Henrique (Juninho) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

SPORT - Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Christian Barletta); Romarinho (Pedro Augusto), Derik Lacerda (Pablo) e Léo Pereira. Técnico: César Lucena (interino).

GOLS - Bruno Henrique, aos cinco e aos 15, Arrascaeta, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas, Rossi e Bruno Henrique (Flamengo). Gabriel (Sport)

CARTÃO VERMELHO - Evertton Araújo (Flamengo).

ÁRBITRO - Fernando de Salles Nascimento Filho (PA).

PÚBLICO - 67.598 torcedores.

RENDA - R$ 4.553.955,00.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).