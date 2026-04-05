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Flamengo confirma lesão na costela de Cebolinha e perde Pulgar por problema muscular

A lesão interrompe justamente essa sequência, em um período em que o jogador buscava consolidar espaço na rotação do time

Estadão Conteúdo

O Flamengo confirmou, em boletim médico divulgado neste domingo, dois novos problemas físicos no elenco. Everton Cebolinha teve diagnosticada uma lesão na costela, enquanto Erick Pulgar apresentou um quadro muscular e também virou desfalque para a sequência da temporada.

A situação de Cebolinha ocorre em um momento de crescimento dentro da equipe. Sem status de titular, o atacante vinha recebendo mais oportunidades sob o comando de Leonardo Jardim e ganhando minutos importantes, sendo utilizado com maior frequência no setor ofensivo.

A lesão interrompe justamente essa sequência, em um período em que o jogador buscava consolidar espaço na rotação do time. Internamente, havia a expectativa de que ele pudesse ganhar ainda mais protagonismo nas próximas semanas, cenário que agora fica suspenso até sua recuperação completa.

Já Pulgar representa uma baixa mais estrutural. Titular no meio-campo, o chileno é peça-chave na proteção à defesa e na saída de bola, sendo um dos responsáveis por dar equilíbrio ao time. Sua ausência tende a obrigar Leonardo Jardim a reorganizar o setor, seja com mudança de características ou até de sistema.

Além da dupla, o boletim médico do Flamengo também inclui outros dois jogadores. O lateral Alex Sandro e o meia Saúl seguem em recuperação e continuam sob cuidados do departamento médico, ampliando a lista de desfalques do elenco neste momento da temporada.

O clube não divulgou prazos oficiais de retorno para os atletas. Todos seguem em tratamento e serão reavaliados ao longo dos próximos dias, de acordo com a evolução clínica.

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