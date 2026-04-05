Flamengo confirma lesão na costela de Cebolinha e perde Pulgar por problema muscular A lesão interrompe justamente essa sequência, em um período em que o jogador buscava consolidar espaço na rotação do time Estadão Conteúdo 05.04.26 16h12 O Flamengo confirmou, em boletim médico divulgado neste domingo, dois novos problemas físicos no elenco. Everton Cebolinha teve diagnosticada uma lesão na costela, enquanto Erick Pulgar apresentou um quadro muscular e também virou desfalque para a sequência da temporada. A situação de Cebolinha ocorre em um momento de crescimento dentro da equipe. Sem status de titular, o atacante vinha recebendo mais oportunidades sob o comando de Leonardo Jardim e ganhando minutos importantes, sendo utilizado com maior frequência no setor ofensivo. A lesão interrompe justamente essa sequência, em um período em que o jogador buscava consolidar espaço na rotação do time. Internamente, havia a expectativa de que ele pudesse ganhar ainda mais protagonismo nas próximas semanas, cenário que agora fica suspenso até sua recuperação completa. Já Pulgar representa uma baixa mais estrutural. Titular no meio-campo, o chileno é peça-chave na proteção à defesa e na saída de bola, sendo um dos responsáveis por dar equilíbrio ao time. Sua ausência tende a obrigar Leonardo Jardim a reorganizar o setor, seja com mudança de características ou até de sistema. Além da dupla, o boletim médico do Flamengo também inclui outros dois jogadores. O lateral Alex Sandro e o meia Saúl seguem em recuperação e continuam sob cuidados do departamento médico, ampliando a lista de desfalques do elenco neste momento da temporada. O clube não divulgou prazos oficiais de retorno para os atletas. Todos seguem em tratamento e serão reavaliados ao longo dos próximos dias, de acordo com a evolução clínica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Everton Cebolinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32