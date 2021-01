Fim da novela: Santos acerta a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica

Chegou ao fim a novela envolvendo Santos, Lucas Veríssimo e Benfica (Portugal). O Peixe acertou nesta segunda-feira (4) a venda do zagueiro para o clube português por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi), mas com a garantia de que o defensor fica no time até o final da disputa da Copa Libertadores da América.

O valor da proposta é o mesmo dos apresentados à gestão Orlando Rollo. São 6,5 milhões de euros que os portugueses pagariam ao defensor. O pagamento será feito em três vezes. A primeira parte agora, com outras duas parcelas nos fins de 2021 e 2022.

A forma de pagamento era justamente o que vinha travando a possibilidade da negociação ainda em 2020. O Benfica propôs pagar parcelado, mas o Conselho Fiscal do Santos reprovou e nem chegou a colocar em votação no plenário (era necessário por ser período eleitoral). Mesmo com os portugueses diminuindo o prazo para pagamento (de cinco para três vezes), a negociação não evoluía.

A recusa do Santos ao Benfica gerou um incômodo com Lucas Veríssimo. O zagueiro deixou clara sua vontade de jogar no futebol europeu, ficou frustrado com mais uma negociação que não se concretizou e chegou a pedir para não jogar, inclusive na Libertadores. Andres Rueda foi decisivo na concretização do negócio.

O Santos joga as semifinais da Libertadores nos dias 6 e 13 de janeiro, as duas próximas quartas-feiras. O adversário será o Boca Juniors, com a primeira partida em La Bombonera e a segunda na Vila Belmiro. A final está marcada para dia 30 de janeiro, um sábado, no Maracanã.