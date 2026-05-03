Filipe Toledo faz bateria impecável e elimina Gabriel Medina em Gold Coast resultado final das baterias, Medina conseguiu 15.58 e Toledo fez a impressionante marca de 18.94 pontos e garantiu a vaga nas quartas de final Estadão Conteúdo 03.05.26 10h36 Filipe Toledo (Instagram @wsl) A madrugada deste domingo (03) reservou duelos importantes nas oitavas de final de Gold Coast, na Austrália, a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe. O grande embate do dia ficou para os campeões mundiais Gabriel Medina e Filipe Toledo. E quem saiu vencedor foi Filipinho, que fez uma uma somatória quase perfeita para derrotar o tricampeão. Na bateria entre os paulistas, Gabriel Medina começou melhor e colocou 7.76 na primeira participação, enquanto Filipe Toledo somou 5.50. Na sequência, Filipinho emplacou e conseguiu 7.20, ficando à frente do adversário, que errou a segunda onda. Na sequência, Toledo fez bonito e aumentou a vantagem na liderança com 9.17. Medina até conseguiu uma boa série, mas a nota de 6.33 não ajudou a encostar no adversário. Para finalizar o duelo, Filipe engatou uma série de manobras e extraiu tudo o que era possível da onda, obtendo a nota de 9.77, praticamente liquidando a fatura. Mesmo com a desvantagem, Gabriel encerrou a participação com 8.23. Com o resultado final das baterias, Medina conseguiu 15.58 e Toledo fez a impressionante marca de 18.94 pontos e garantiu a vaga nas quartas de final. Na próxima fase, o paulista de Ubatuba enfrentará o também compatriota Samuel Pupo, que eliminou o irmão Miguel Pupo. Quem também passou de fase em Gold Coast foi o catarinense Mateus Herdy, que eliminou o americano Jake Marshall na bateria 3. Por outro lado, o bicampeão Italo Ferreira deixou a competição após ser superado pelo australiano Ethan Ewing. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Filipe Toledo Gabriel Medina Surfe Italo Ferreira Samuel Pupo Miguel Pupo Mateus Herdy COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58