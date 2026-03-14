FIA oficializa cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em abril Estadão Conteúdo 14.03.26 20h47 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou neste sábado o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita da Fórmula 1, marcados para abril, por causa dos conflitos no Oriente Médio, com os ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã, que reage atingindo países vizinhos. "Foi confirmado hoje, após avaliações cuidadosas, que devido à situação atual na região do Oriente Médio, os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita não acontecerão em abril", afirmou a FIA. "Embora diversas alternativas tenham sido consideradas, a decisão final foi de que não haverá substituições em abril." A decisão visa dar segurança aos pilotos, que estão assustados com os ataques. O GP do Bahrein seria o quarto da temporada, no fim de semana de 12 de abril. A corrida na Arábia Saudita seria realizada sete dias depois. As etapas da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da F1 Academy também não acontecerão nas datas previstas. Com a confirmação dos cancelamentos, a temporada da Fórmula 1 será reduzida para 22 GPs e ficará sem corridas por mais de um mês. Após a prova no Japão, no dia 29 de março, o Mundial volta a ser disputado em Miami, em 3 de maio. O fechamento do espaço aéreo no Golfo já interferiu na rota das equipes para as prova na Austrália, a primeira de 2026, e um toque de recolher chegou a ser acionado pela FIA. O conflito também provocou o cancelamento de testes de Mercedes e McLaren com pneus da Pirelli. A FIA ressaltou que a decisão foi tomada em consenso com promotores locais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GPs do Bahrein e da Arábia Saudita Oriente Médio cancelamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00