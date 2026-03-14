Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

FIA oficializa cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em abril

Estadão Conteúdo

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou neste sábado o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita da Fórmula 1, marcados para abril, por causa dos conflitos no Oriente Médio, com os ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã, que reage atingindo países vizinhos.

"Foi confirmado hoje, após avaliações cuidadosas, que devido à situação atual na região do Oriente Médio, os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita não acontecerão em abril", afirmou a FIA. "Embora diversas alternativas tenham sido consideradas, a decisão final foi de que não haverá substituições em abril."

A decisão visa dar segurança aos pilotos, que estão assustados com os ataques. O GP do Bahrein seria o quarto da temporada, no fim de semana de 12 de abril. A corrida na Arábia Saudita seria realizada sete dias depois. As etapas da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da F1 Academy também não acontecerão nas datas previstas.

Com a confirmação dos cancelamentos, a temporada da Fórmula 1 será reduzida para 22 GPs e ficará sem corridas por mais de um mês. Após a prova no Japão, no dia 29 de março, o Mundial volta a ser disputado em Miami, em 3 de maio.

O fechamento do espaço aéreo no Golfo já interferiu na rota das equipes para as prova na Austrália, a primeira de 2026, e um toque de recolher chegou a ser acionado pela FIA. O conflito também provocou o cancelamento de testes de Mercedes e McLaren com pneus da Pirelli. A FIA ressaltou que a decisão foi tomada em consenso com promotores locais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GPs do Bahrein e da Arábia Saudita

Oriente Médio

cancelamento
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números

Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação

13.03.26 13h46

mais esportes

Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau

Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo

13.03.26 10h07

futebol

Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira

Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela

13.03.26 9h35

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

14.03.26 7h00

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

FUTEBOL

Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números

Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação

13.03.26 13h46

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão

Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.03.26 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda