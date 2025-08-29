Fernando Barrichello, filho de Rubinho, é anunciado pela AIX para a temporada de 2026 da F-3 Estadão Conteúdo 29.08.25 14h14 Fernando Barrichello, filho de Rubinho Barrichello, foi confirmado nesta sexta-feira como um dos pilotos da AIX Racing para correr na Fórmula 3 a partir da temporada 2026. Aos 19 anos, ele vai se juntar ao já anunciado Yevan David na escuderia. Feliz com a novidade, Fefo, como Fernando também é conhecido, vai ter, no entanto, a sua estreia ainda este ano, já que vai participar da corrida em Monza, válida pela última etapa do calendário. O passo dado foi comemorado pelo filho do ex-piloto da Ferrari. "Estou extremamente grato por essa oportunidade - muito trabalho duro foi necessário para chegar até este momento! Estou empolgado por me juntar a AIX e lutar por grandes conquistas. Que honra poder representar o nosso Brasil em algo tão grandioso. Vamos com tudo!", disse o jovem piloto por meio de um comunicado. Fefo é o filho mais novo de Rubinho e iniciou no kart em 2015, quando tinha apenas dez anos. Em 2022, ele seguiu para os monopostos e disputou a Formula 4 Brasil, quando finalizou a competição na sétima colocação na classificação geral. Ele voltou a participar da F-4 no ano seguinte, mas marcou presença também em provas internacionais ao correr nos Emirados Árabes Unidos e na Espanha. Em sua nova equipe na Fórmula 3, Fernando Barrichello terá como companheiro Yevan David, piloto nascido no Sri Lanka. Ao comentar a contratação do jovem brasileiro, a cúpula da AIX Racing destacou a habilidade e a determinação do filho de Barrichello. "Estamos muito empolgados por dar as boas vindas ao Fernando à nossa equipe. Vamos jogá-lo um pouco na foqueira, mas a experiência vai ser inestimável para a preparação para a temporada de. Acredito que podemos desenvolver ainda mais o Fernando e estamos ansiosos pela valiosa contribuição para a equipe", disse o chefe da equipe Kenny Kyrwan. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo F-3 Fernando Barrichello Rubinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40