F1: Antonelli triunfa no GP de Miami e vence o 3º seguido aos 19 anos; Bortoleto é o 12º Estadão Conteúdo 03.05.26 16h11 O GP de Miami, neste domingo, teve cinco líderes diferentes, muitas ultrapassagens e terminou com uma nova vitória de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Lando Norris, da McLaren, terminou no segundo posto, e Oscar Piastri, também da McLaren, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou na 21ª posição, terminou em 12º. Foi o terceiro triunfo seguido de Antonelli, de 19 anos. A largada da corrida foi antecipada em três horas, devido à possibilidade de chuva forte. A previsão de pista molhada não se confirmou, mas a chance de chuva foi assunto de pilotos e equipes durante boa parte da corrida. Mais uma vez na pole, Antonelli largou mal novamente, sendo pressionado por Verstappen, que saiu da segunda posição, e Leclerc, terceiro. A liderança ficou com ferrarista, seguido pelo italiano e por Lando Norris. O piloto da Red Bull saiu da pista e na volta rodou, completando um giro completo sem ser atingido por ninguém. Verstappen caiu para a nona posição. No final da quarta volta, Antonelli conseguiu ultrapassar Leclerc e retomar a liderança. O monegasco não respondeu de maneira imediata, mas na curva 10 da quinta volta conseguiu superar Antonelli novamente. Após o início de corrida movimentado, o safety car entrou na pista devido a dois carros parados. Após quebra de suspensão, Isack Hadjar se chocou com o muro. Pierre Gasly tentou ultrapassar Liam Lawson e os dois se tocaram. O Alpine de Gasly capotou e parou nas barreiras. No final do pelotão, Verstappen buscou uma nova estratégia, parando nos boxes e colocando pneus duros, voltando na 15ª posição, à frente de Bortoleto. Norris ultrapassou Antonelli no momento exato em que o safety car foi acionado e ficou com a segunda posição. A relargada aconteceu na volta 12, com liderança de Leclerc, seguido por Norris e Antonelli. O atual campeão assumiu a liderança em Miami no final da 13ª volta. Na sequência, travaram uma dura batalha pela segunda posição, com uma sequência de ultrapassagem entre os dois pilotos. Com a possibilidade de chuva, o primeiro dos líderes a fazer o pit stop foi Leclerc na 22ª volta. Ele voltou atrás de Russell, que também havia ido aos boxes, na 13ª posição, e demonstrou pelo rádio insatisfação com a estratégia da Ferrari. "Por que paramos? Onde está a chuva?", questionou. Antonelli fez sua parada na volta 27 e voltou na quinta posição. Norris parou no giro seguinte e retornou à pista logo atrás do líder do Mundial. Oscar Piastri, da McLaren, liderava a corrida, seguido por Verstappen, Antonelli e Norris. Após a parada de Piastri na 29ª volta, Verstappen era o líder, mas com pneus mais desgastados. Na volta 30, Verstappen foi superado por Antonelli e Norris. Os dois primeiros foram abrindo vantagem para o tetracampeão, que aos poucos era ameaçado pela aproximação de Leclerc. Na 46ª das 57 voltas da corrida, a vantagem de Verstappen para Leclerc era inferior a 1 segundo. Com os pneus muito mais desgastados, o holandês perdeu o terceiro posto na volta 47, não sem antes devolver uma ultrapassagem. Após a disputa com Leclerc, que na sequência abriu vantagem, Verstappen foi atacado por Piastri, que também ultrapassou o holandês. Com mais de 20 segundos à frente de Leclerc, Antonelli mantinha a liderança com uma vantagem de cerca de 2 segundos para Norris. Na última volta, Piastri tirou o pódio de Leclerc e colocou duas McLaren entre os três primeiros. A Ferrari do monegasco perdeu muito rendimento e terminou em quinto. Originalmente o sexto GP da temporada, Miami marcou volta da F1 após um intervalo de um mês, provocado pelo cancelamento de duas provas em função da guerra no Oriente Médio. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece no GP do Canadá, com a corrida sprint no dia 23 e a principal, no 24. CONFIRA O RESULTADO DO GP DE MIAMI DE FÓRMULA 1: 1º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 57 voltas 2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 3s264 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , a 27s0921 4º - George Russell (ING/Mercedes), a 43s051 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 43s9491 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 44s245 7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 53s753 8º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 61s871 9º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 82s072 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 90s972 11º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1 volta 12º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 1 volta 13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta 14º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 1 volta 15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta 16º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 1 volta 17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta 18º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 2 voltas Não completaram: Nico Hülkenberg (ALE/Audi), Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Pierre Gasly (FRA/Alpine), Isack Hadjar (FRA/Red Bull) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Miami Andrea Kimi Antonelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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