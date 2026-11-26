Exposição reúne 29 anos do surf na Pororoca em Belém

Mostra fotográfica e audiovisual será aberta nesta sexta-feira (27), no Porto Futuro II, com imagens que retratam a história do esporte e a força do fenômeno amazônico

A força das águas amazônicas e a história de quase três décadas do surf na Pororoca estarão reunidas na exposição “Pororoca, a força da Amazônia”, que será aberta nesta sexta-feira (27), às 19h, no Porto Futuro II, Armazém 4, em Belém. A mostra segue até 10 de dezembro, com entrada gratuita.

A exposição reúne 80 fotografias, com dimensões de 60 por 50 centímetros, dos fotógrafos Raimundo Paccó e Rogério Fernandez. As imagens registram os 29 anos do surf na Pororoca no Brasil, com destaque para os estados do Pará, Amapá e Maranhão, onde ocorre o fenômeno natural.

Segundo Noélio Sobrinho, responsável pela iniciativa, esta é a oitava edição de uma exposição dedicada ao surf na Pororoca. A proposta é apresentar ao público diferentes aspectos dessa prática esportiva, desde as competições e os recordes mundiais registrados no Guinness Book até os livros, as músicas e os equipamentos náuticos utilizados pelos atletas.

“É uma exposição bem eclética, contando toda essa realidade de como funciona o surf na Pororoca”, explica Noélio.

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A mostra também reúne registros de atletas renomados, incluindo campeões brasileiros e mundiais. Entre os nomes representados estão Fábio Gouveia, primeiro brasileiro campeão mundial de surf amador e profissional, Gabriel Medina e a bodyboarder Soraia Rocha, tricampeã mundial.

Além do esporte, a exposição destaca a relação da Pororoca com a paisagem amazônica. O fenômeno também ocorre na região metropolitana de Belém, embora com menor intensidade na Baía do Guajará, devido à profundidade e às características da área portuária. A onda ganha força em regiões como Igarapé dos Paus, em Bujaru, e São Domingos do Capim, conhecido internacionalmente pela prática do surf na Pororoca.