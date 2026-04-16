Festival da Pororoca 2026 amplia programação e reforça compromisso com sustentabilidade
Evento ocorre entre os dias 16 a 19 de abril e potencializa o desenvolvimento local em São Domingos do Capim
São Domingos do Capim (PA) se prepara para mais uma edição do Festival da Pororoca, que em 2026 chega ainda mais estruturado, com novidades na programação, fortalecimento cultural e iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico da região.
Com o propósito de registrar, formalizar e desenvolver a Pororoca como patrimônio natural e cultural, o festival se consolida como um dos principais eventos do estado, promovendo crescimento planejado, sustentável e inclusivo para o município.
Entre os avanços deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAS) apresenta um novo direcionamento estratégico a partir da identificação da categoria de Efluentes e Resíduos Sólidos como responsável por 64% das emissões locais. A partir desse diagnóstico, serão implementadas ações voltadas ao saneamento e à gestão de resíduos, consideradas fundamentais para a redução dos impactos ambientais futuros.
A programação também ganha força com a criação da Casa Pororoca, espaço que reunirá influenciadores digitais de diversas regiões do Brasil e do Pará. A iniciativa tem como objetivo ampliar a visibilidade do festival, promovendo a experiência da Pororoca para novos públicos através das redes sociais.
No campo esportivo, o evento promete momentos históricos. Um dos destaques será a tentativa de recorde com 100 surfistas na mesma onda, reforçando o protagonismo da Pororoca no cenário do surf mundial. Além disso, o festival contará com campeonato de skate e outras atividades esportivas que fortalecem o engajamento do público jovem.
Outro ponto alto é a Rota da Pororoca, uma travessia organizada ao longo de três dias, na qual atletas e participantes acompanham o avanço da maré amazônica, proporcionando uma experiência única de imersão na natureza e na cultura local.
Na programação musical, o público poderá contar com grandes atrações nacionais, incluindo shows de Joelma e Zé Vaqueiro, reforçando o caráter popular e festivo do evento.
O festival também valoriza o empreendedorismo local, reunindo diversos expositores e produtores da região, além de impulsionar a economia com a meta de mobilizar o comércio local e regional como patrocinadores oficiais. A expectativa é arrecadar R$ 100 mil em parcerias, fortalecendo a cadeia econômica e ampliando as oportunidades para pequenos e médios negócios.
Com uma programação diversificada que une cultura, esporte, turismo e sustentabilidade, o Festival da Pororoca 2026 reafirma seu papel como motor de desenvolvimento para São Domingos do Capim, projetando o município para o cenário nacional e internacional.
Serviço:
Festival da Pororoca
Data: 16 a 19 de abril 2026
São Domingos do Capim (PA)
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