Ex-atacante Jô é preso pela quarta vez por não pagamento de pensão alimentícia

O mandado de prisão se refere a um processo movido por sua ex-companheira, que cobra R$ 220.744,57

Redação O Liberal com informações da AE

O ex-jogador foi preso nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, por não pagamento de dívida alimentícia. O ex-atacante, com passagens pela seleção brasileira e grandes clubes, foi detido na capital fluminense.

Esta é a quarta vez que o ex-atleta é detido pelo mesmo motivo. O mandado de prisão se refere a um processo movido por sua ex-companheira, que cobra uma dívida no valor de R$ 220.744,57.

A ação policial ocorreu na praia da Barra da Tijuca, onde Jô estava em um quiosque participando de um churrasco. Policiais civis da 35ª DP efetuaram a prisão do ex-artilheiro, de acordo com informações do G1.

Defesa alega queda de rendimentos

Segundo a defesa, o ex-jogador tem enfrentado queda nos rendimentos após a aposentadoria. Ao site da Jovem Pan, o advogado Guilherme Motai declarou que a situação financeira do ex-artilheiro "não condiz com a imagem de alta renda do passado".

Carreira de impacto e títulos

O ex-atacante teve uma carreira de impacto, com três passagens vitoriosas pelo Corinthians, clube onde foi revelado. Pelo Timão, foi campeão brasileiro em 2005 e 2017, e do Paulistão em 2003 e 2017.

Além do time paulista, se destacou pelo Atlético-MG, onde conquistou a Copa Libertadores em 2013 e a Copa do Brasil em 2014. Ele também defendeu o Manchester City e a seleção brasileira em sua carreira.

Palavras-chave

futebol

preso

pensão alimentícia
Esportes
