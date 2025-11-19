Ex-atacante Jô é preso pela quarta vez por não pagamento de pensão alimentícia O mandado de prisão se refere a um processo movido por sua ex-companheira, que cobra R$ 220.744,57 Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 15h38 O ex-jogador Jô foi preso nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, por não pagamento de dívida alimentícia. O ex-atacante, com passagens pela seleção brasileira e grandes clubes, foi detido na capital fluminense. Esta é a quarta vez que o ex-atleta é detido pelo mesmo motivo. O mandado de prisão se refere a um processo movido por sua ex-companheira, que cobra uma dívida no valor de R$ 220.744,57. A ação policial ocorreu na praia da Barra da Tijuca, onde Jô estava em um quiosque participando de um churrasco. Policiais civis da 35ª DP efetuaram a prisão do ex-artilheiro, de acordo com informações do G1. Defesa alega queda de rendimentos Segundo a defesa, o ex-jogador Jô tem enfrentado queda nos rendimentos após a aposentadoria. Ao site da Jovem Pan, o advogado Guilherme Motai declarou que a situação financeira do ex-artilheiro "não condiz com a imagem de alta renda do passado". Carreira de impacto e títulos O ex-atacante teve uma carreira de impacto, com três passagens vitoriosas pelo Corinthians, clube onde foi revelado. Pelo Timão, foi campeão brasileiro em 2005 e 2017, e do Paulistão em 2003 e 2017. Além do time paulista, Jô se destacou pelo Atlético-MG, onde conquistou a Copa Libertadores em 2013 e a Copa do Brasil em 2014. Ele também defendeu o Manchester City e a seleção brasileira em sua carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Jô preso pensão alimentícia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19