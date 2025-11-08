Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Estêvão brilha, João Pedro estufa a rede e Chelsea bate Wolverhampton na Premier League

Estadão Conteúdo

Uma vitória com dupla participação brasileira levou o Chelsea à vice-liderança da Premier League neste sábado, no triunfo do time do técnico Enzo Maresca sobre o Wolverhampton por 3 a 0, em partida realizada no Stamford Bridge. Em seu primeiro lance no segundo tempo, Estêvão iniciou a jogada para João Pedro estufar a rede, fazer o segundo dos três gols de sua equipe e garantir mais três pontos para o time azul.

O centroavante revelado pelo Fluminense teve ainda mais uma marca para comemorar. Essa foi a sua centésima partida pelo Campeonato Inglês. Em uma festa genuinamente brasileira, ele festejou o seu único gol no duelo exaltando a participação do ex-atleta palmeirense.

O resultado foi importante porque coloca o Chelsea na segunda colocação com 20 pontos. O Arsenal, que tropeçou na rodada ao empatar com o Sunderland por 2 a 0, lidera a tabela com folga e tem seis pontos de frente (26).

O Chelsea volta a campo no próximo sábado e visita o Burnley, em partida que vai valer pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Wolverhampton busca a reabilitação jogando em seu domínios, no mesmo dia, contra o Crystal Palace.

Na partida, a vitória só se consolidou no segundo tempo. Aos seis minutos, Malo Gusto recebeu boa bola de Garnacho para abrir o placar e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Chelsea. Diante de um adversário que se defendia bem, Maresca colcou Estêvão em campo, e foi recompensado logo em seu primeiro lance.

O jogador canhoto recebeu a bola pela direita, desmontou a marcação, foi na linha de fundo e fez um cruzamento na medida. João Pedro apareceu para o complemento da jogada e ampliou a vantagem do Chelsea no confronto: 2 a 0 aos 20 minutos da etapa complementar.

Com uma postura altamente ofensiva, os anfitriões continuaram no ataque e o terceiro gol foi questão de tempo. Garnacho fez ótima jogada e fez uma bela assistência para Pedro Neto concluir com sucesso e sacramentar a vitória por 3 a 0. Pior time da Premier League, o Wolverhampton continua na lanterna e contabiliza apenas dois pontos em 11 rodadas.

Palavras-chave

futebol

Premier League

Chelsea

Wolverhampton
Esportes
