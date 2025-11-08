Estêvão brilha, João Pedro estufa a rede e Chelsea bate Wolverhampton na Premier League Estadão Conteúdo 08.11.25 19h13 Uma vitória com dupla participação brasileira levou o Chelsea à vice-liderança da Premier League neste sábado, no triunfo do time do técnico Enzo Maresca sobre o Wolverhampton por 3 a 0, em partida realizada no Stamford Bridge. Em seu primeiro lance no segundo tempo, Estêvão iniciou a jogada para João Pedro estufar a rede, fazer o segundo dos três gols de sua equipe e garantir mais três pontos para o time azul. O centroavante revelado pelo Fluminense teve ainda mais uma marca para comemorar. Essa foi a sua centésima partida pelo Campeonato Inglês. Em uma festa genuinamente brasileira, ele festejou o seu único gol no duelo exaltando a participação do ex-atleta palmeirense. O resultado foi importante porque coloca o Chelsea na segunda colocação com 20 pontos. O Arsenal, que tropeçou na rodada ao empatar com o Sunderland por 2 a 0, lidera a tabela com folga e tem seis pontos de frente (26). O Chelsea volta a campo no próximo sábado e visita o Burnley, em partida que vai valer pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Wolverhampton busca a reabilitação jogando em seu domínios, no mesmo dia, contra o Crystal Palace. Na partida, a vitória só se consolidou no segundo tempo. Aos seis minutos, Malo Gusto recebeu boa bola de Garnacho para abrir o placar e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Chelsea. Diante de um adversário que se defendia bem, Maresca colcou Estêvão em campo, e foi recompensado logo em seu primeiro lance. O jogador canhoto recebeu a bola pela direita, desmontou a marcação, foi na linha de fundo e fez um cruzamento na medida. João Pedro apareceu para o complemento da jogada e ampliou a vantagem do Chelsea no confronto: 2 a 0 aos 20 minutos da etapa complementar. Com uma postura altamente ofensiva, os anfitriões continuaram no ataque e o terceiro gol foi questão de tempo. Garnacho fez ótima jogada e fez uma bela assistência para Pedro Neto concluir com sucesso e sacramentar a vitória por 3 a 0. Pior time da Premier League, o Wolverhampton continua na lanterna e contabiliza apenas dois pontos em 11 rodadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Wolverhampton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00