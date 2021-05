'Está na mesma categoria de Messi', diz lenda do futebol holandês sobre Phil Foden

O ex-jogador Ruud Gullit, que atuou por clubes como PSV e Milan e também pela Seleção Holandesa, falou à BBC, rede britânica de comunicação, sobre Phil Foden, do Manchester City. O ex-atleta comparou a jovem estrela dos Citzens com Lionel Messi, seis vezes melhor do mundo.

- O Manchester City deu uma oportunidade ao Phil Foden e ele mostrou que é incrível e que está na mesma categoria de Messi. Não é exatamente como ele, mas são iguais na complexão física, tamanho e velocidade - disse Ruud Gullit.

O ex-jogador do Chelsea, adversário do Manchester City na final desta Champions, também fez uma comparação do futebol inglês atual com de décadas anteriores.

- No passado, as equipas inglesas optavam sempre por jogadores grandes, fortes e rápidos. Agora preferem os mais pequenos, ágeis e técnicos, que são mais confiantes - concluiu o ex-jogador holandês.