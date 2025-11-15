Espanha goleia a Geórgia, mantém 100% de aproveitamento e praticamente garante vaga na Copa

A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0 neste sábado, em Tbilisi, e manteve a liderança no Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento, 19 gols marcados e nenhum sofrido em cinco jogos. Apesar da campanha impecável, os campeões de 2010 ainda não garantiram matematicamente a vaga no próximo Mundial.

Ainda que altamente improvável, o time do técnico Luis de la Fuente pode ser ultrapassado pela Turquia, que venceu a Bulgária, lanterna do grupo, por 2 a 0 e chegou aos 12 pontos. Espanhóis e turcos se enfrentam na terça-feira, no estádio La Cartuja, em Sevilha. Além da vitória, a Turquia precisa tirar uma desvantagem de 14 gols no saldo (19 a 5) para ficar com a vaga direta. Seria uma hecatombe para a Espanha, de acordo com a imprensa do país.

Mesmo como visitante e com vários desfalques, a Espanha impôs seu estilo de jogo desde o início, com muito mais posse de bola (a equipe chegou a ter cerca de 90% nos primeiros 10 minutos). A Georgia montou duas linhas, a primeira com quatro homens e a segunda de cinco, e deixando Zivzivadze um pouco mais a frente para tentar se defender, mas a estratégia logo ruiu.

Aos 7 minutos, Ferran recebeu em profundidade pela direita e cruzou para o centro da área. Gocholeishvili tentou cortar com um carrinho, mas levantou demais a mão, que acabou tocando na bola. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Oyarzabal deslocou Mamardashvili, goleiro do Liverpool, que pulou para o lado direito, e fez 1 a 0.

Os espanhóis mantiveram o controle e com o tempo passou a envolver o time da Georgia. O segundo gol saiu aos 22 minutos, após excelente assistência de Fabian Ruiz, que achou Zubimendi livre entre dois zagueiros rivais. O atacante tocou na saída de Mamardashvili.

Após um início em que mal tocou na bola, a Georgia tentou se aventurar no ataque, mas não conseguia ameaçar o gol de Unaí Simon. A Espanha se aproveitou dos espaços deixados e ampliou aos 34 minutos. Oyarzabal avançou à linha de fundo pela esquerda e cruzou para o centro. Ferran Torres só teve o trabalho de tocar para o gol vazio.

No segundo tempo, Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain e estrela da Geórgia, conseguiu algumas jogadas de efeito para celebração da torcida local, mas a Espanha continuou dominando o jogo, apesar de diminuir a intensidade. Oyarzabal marcou seu segundo gol e o quarto da Espanha ao completar de cabeça, entre os zagueiros, cruzamento de Ferran Torres aos 18 minutos.

Nos momentos finais da partida, com o resultado já consolidado, as duas equipes pareciam trocar passes burocraticamente, mas boas chances surgiram. Aos 42, a Geórgia quase chegou ao gol, que seria contra de Llorente, mas a bola tocou na trave. Na sequência, Borja Iglesias desperdiçou uma ótima chance ao chutar por cima, de dentro da área.

ÁUSTRIA VENCE CHIPRE E SEGUE LÍDER DO GRUPO H Ao confirmar o favoritismo e vencer o Chipre por 2 a 0 neste sábado, a Áustria garantiu a liderança do Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo com 18 pontos. O Chipre tem 8. Na 10ª e última rodada, na terça-feira, os austríacos recebem a Bósnia.

A vaga do grupo pode ser definida ainda neste sábado em caso de tropeço da Bósnia, que iniciou a rodada com 13 pontos, que recebe a Romênia, que tem 10 pontos e ainda busca vaga na repescagem.

PAÍS DE GALES SOBREVIVE AO DERROTAR LIECHENSTEIN Como visitantes, os galeses venceram Liechenstein por 1 a 0 e chegaram aos 13 pontos, mesma quantidade da Macedônia do Norte, no Grupo J, liderado pela Bélgica com 15. Na terça-feira, galeses e a Macedônia do Norte se enfrentam em Cardiff, e a Bélgica busca confirmar a vaga direta na Copa ao receber o lanterna Liechenstein.