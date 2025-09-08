Escalação da seleção: Ancelotti deve promover oito alterações e estreante contra a Bolívia Na formação ensaiada por Ancelotti, apenas Alisson, Wesley e Bruno Guimarães foram preservados entre os titulares. Estadão Conteúdo 08.09.25 13h12 Como já havia adiantado em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8, Carlo Ancelotti deve promover diversas alterações na seleção brasileira para a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No último treino da Granja Comary, em Teresópolis, o treinador italiano fez oito mudanças no time titular contra o Chile - com Samuel Lino entre elas, que pode estrear com a Amarelinha. De acordo com o GE, o atacante do Flamengo, convocado pela primeira vez nesta Data Fifa, formou o trio de ataque com Luiz Henrique e Richarlison nesta segunda-feira, antes da viagem da seleção à Bolívia. Nenhum dos atacantes iniciou a partida diante do Chile, no Maracanã. "A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos atletas, depois temos de considerar que tem um componente a analisar, isso pode mudar a estratégia da partida. Estou buscando informações com quem já jogou lá", disse o treinador, antes do último dia de treinamentos em Teresópolis, no Rio. Na formação ensaiada por Ancelotti, apenas Alisson, Wesley e Bruno Guimarães foram preservados entre os titulares. O volante do Newcastle, inclusive, recebeu elogios do treinador nesta segunda-feira. "Bruno é muito importante para a equipe, completo, pode jogar em diferentes posições no campo", afirmou Ancelotti. Sem Casemiro, suspenso, o meio-campista se transforma em peça-chave para a seleção. O substituto direto do volante do Manchester United será Andrey Santos, como já era esperado pelos últimos dias. Já Estêvão, que recebeu elogios do treinador na última entrevista coletiva, deve iniciar a partida no campo. As alterações na equipe servem para que Ancelotti teste novos jogadores entre os titulares e preserve o elenco do cansaço e da altitude. A escalação da equipe titular, que foi treinada por Ancelotti nesta segunda-feira, e que deve iniciar a partida contra a Bolívia, conta com: Alisson, Wesley, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. O Brasil entra em campo contra a Bolívia nesta terça-feira, 9, a partir das 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias. A partida acontece em El Alto, estádio a mais de 4 mil metros de altitude. 