Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Escalação da seleção: Ancelotti deve promover oito alterações e estreante contra a Bolívia

Na formação ensaiada por Ancelotti, apenas Alisson, Wesley e Bruno Guimarães foram preservados entre os titulares.

Estadão Conteúdo

Como já havia adiantado em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8, Carlo Ancelotti deve promover diversas alterações na seleção brasileira para a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No último treino da Granja Comary, em Teresópolis, o treinador italiano fez oito mudanças no time titular contra o Chile - com Samuel Lino entre elas, que pode estrear com a Amarelinha.

De acordo com o GE, o atacante do Flamengo, convocado pela primeira vez nesta Data Fifa, formou o trio de ataque com Luiz Henrique e Richarlison nesta segunda-feira, antes da viagem da seleção à Bolívia. Nenhum dos atacantes iniciou a partida diante do Chile, no Maracanã.

"A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos atletas, depois temos de considerar que tem um componente a analisar, isso pode mudar a estratégia da partida. Estou buscando informações com quem já jogou lá", disse o treinador, antes do último dia de treinamentos em Teresópolis, no Rio.

Na formação ensaiada por Ancelotti, apenas Alisson, Wesley e Bruno Guimarães foram preservados entre os titulares. O volante do Newcastle, inclusive, recebeu elogios do treinador nesta segunda-feira. "Bruno é muito importante para a equipe, completo, pode jogar em diferentes posições no campo", afirmou Ancelotti. Sem Casemiro, suspenso, o meio-campista se transforma em peça-chave para a seleção.

O substituto direto do volante do Manchester United será Andrey Santos, como já era esperado pelos últimos dias. Já Estêvão, que recebeu elogios do treinador na última entrevista coletiva, deve iniciar a partida no campo. As alterações na equipe servem para que Ancelotti teste novos jogadores entre os titulares e preserve o elenco do cansaço e da altitude.

A escalação da equipe titular, que foi treinada por Ancelotti nesta segunda-feira, e que deve iniciar a partida contra a Bolívia, conta com: Alisson, Wesley, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

O Brasil entra em campo contra a Bolívia nesta terça-feira, 9, a partir das 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias. A partida acontece em El Alto, estádio a mais de 4 mil metros de altitude.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

Ancelotti

escalação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante

Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

08.09.25 12h16

Futebol

VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras

Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro

08.09.25 11h56

Futebol

Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE

Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano

08.09.25 11h22

Investimento e tecnologia

Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira

Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social.

08.09.25 11h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vai voltar?

Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela'

Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9)

08.09.25 10h05

Futebol

Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém

Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos

08.09.25 10h18

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

08.09.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa

Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda