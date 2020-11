Em reação heroica, Inter de Milão vence o Torino de virada no Italiano; Roma e Sassuolo também vencem

Vitória suada. A Inter de Milão sofreu, mas venceu o Torino. Após sair perdendo por 2 a 0, o time de Antonio Conte virou o placar no segundo tempo para 4 a 2 e conquistou mais três pontos no Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Alexis Sánchez, Lukaku (duas vezes) e Lautato Martínez. Zaza e Ansaldi fizeram para os visitantes.

DOMÍNO DOS VISITANTESO primeiro tempo foi de amplo domínio do Torino, que criou mais oportunidades que a Inter de Milão, mas via o goleiro Handanovic fazer boa partida. No entanto, perto do intervalo, após linda troca de passes, Soualiho Meïté tocou de letra para Zaza, que bateu forte e abriu o placar.

SUSTO E REAÇÃONo segundo tempo, a Inter de Milão tentou se lançar ao ataque, mas foi surpreendida com Ansaldi, que ampliou a vantagem em cobrança de pênalti. Logo em seguida, após bate e rebate, Alexis Sánchez diminuiu. Três minutos depois, Lukaku fez o gol de empate. Aos 39 minutos, o belga da camisa 9 fez o da virada em cobrança de pênalti. E aos 44, Lautaro Martínez, que saiu do banco de reservas, fez o gol que selou a vitória.

SEQUÊNCIAA Inter de Milão agora tem um duelo importantíssimo pela Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, o time italiano recebe o Real Madrid, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Italiano, a Nerazzurri enfrenta na próxima rodada o Sassuolo, que faz grande campanha e está entre os líderes da competição.

OUTROS JOGOSA Roma recebeu o Parma e venceu por 3 a 0, com gols de Borja Mayoral e dois de Mkhitaryan. O Sassuolo visitou o Hellas Verona, venceu por 2 a 0 com gols de Boga e Berardi e assumiu, momentaneamente, a liderança da competição.