Em clássico pegado, Ceará vence o Fortaleza de virada e cola no G-6 da Série B Estadão Conteúdo 17.05.26 21h02 O Ceará derrotou o Fortaleza, por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo, na Arena Castelão, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de um grande público na Arena Castelão, o time alvinegro saiu atrás do placar, mas teve força para fazer dois gols no segundo tempo, com Melk e Júlio César. O resultado levou o Ceará aos 13 pontos, subindo para a nona colocação. Mas o time colou no G-6, já que quem fecha o grupo é o Goiás, também com 13, mas com uma vitória a mais (4 a 3). O Fortaleza segue com 15 pontos, mas agora em quinto lugar. O primeiro tempo começou equilibrado, com muita disputa de bola e forte marcação no meio-campo. O Ceará mantinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio do Fortaleza. O placar foi inaugurado aos 27 minutos, em uma descida do time tricolor pela direita. Maílton foi derrubado por Dieguinho dentro da grande área, gerando a marcação do pênalti. O próprio Maílton executou a cobrança rasteira e abriu o marcador na Arena Castelão. O Ceará tentou retomar o controle do jogo antes do intervalo, mas não conseguiu agredir a meta do goleiro Vinícius Silvestre, enquanto o Fortaleza apostou em contra-ataques sem sucesso. Na etapa complementar, a postura ofensiva do Ceará surtiu efeito logo aos 12 minutos, quando o jovem meia Melk recebeu um passe de Enzo Lodovico dentro da grande área e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro Vinícius Silvestre para empatar o jogo. A virada alvinegra aconteceu dez minutos depois, aos 22, em uma jogada de bola parada. Melk cobrou escanteio na primeira trave e o camisa 18, Júlio César, antecipou-se à marcação para cabecear firme para o fundo das redes. O Fortaleza buscou o ataque na reta final e criou chances com Miritello, mas o sistema defensivo do Ceará segurou a vantagem até o encerramento da partida. O Ceará volta a campo no próximo sábado (23), às 16h, quando visita o Novorizontino no interior paulista pela décima rodada da Série B. O Fortaleza terá um compromisso decisivo na quarta-feira (20), às 21h, diante do Sport, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. FICHA TÉCNICA CEARÁ 2 X 1 FORTALEZA CEARÁ - Bruno Ferreira; Alex Silva (Enzo), Éder, Luizão e Fernando (Sánchez); Diego (Lucas Lima), Júlio César e João Gabriel; Melk, Gustavo Prado (Giulio) e Fernandinho (Matheus Araújo). Técnico: Mozart Santos. FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Maílton, Luan Freitas, Lucas Gazal e Maurício Muruci; Ronald (Paulo Baya), Rodrigo Santos (Lucca Prior), Lucas Sasha e Pochettino (Welliton); Vitinho (Rodriguinho) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini. GOLS - Maílton, aos 27 minutos do primeiro tempo; Melk, aos 12, e Júlio, aos 22 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Diego, Alex Silva e Enzo (Ceará); Maílton, Luan Freitas, Vitinho e Miritello (Fortaleza). ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE). PÚBLICO E RENDA - Não disponível. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Ceará Fortaleza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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