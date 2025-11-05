Dorival Jr. detona arbitragem em derrota do Corinthians: 'Não tem critério na mesma partida'

A falta de critérios de Edina Alves nos lances polêmicos para Red Bull Bragantino e Corinthians deixou o técnico Dorival Júnior bastante irritado após o revés por 2 a 1 em Bragança Paulista. Na visão do treinador, o time da capital deveria ter duas penalidades anotadas levando em consideração a falta dada na área que resultou no primeiro gol.

"Estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério, não entre árbitros, mas na mesma partida. O árbitro não tem critério e isso tem dificultado para muitas equipes", disparou. Não apenas o Corinthians. Passamos muitos apertos ao longo do campeonato, perdemos muitos ou deixamos muitos pontos pelo caminho pela falta de critério. Sem critério, não tem como avaliar nada", afirmou um revoltado Dorival Júnior.

O treinador detonou Edina Alves e a arbitragem em geral. "Todas as semanas estaremos falando a respeito do que vimos aqui hoje, impressionante o que acompanhamos", seguiu o técnico, indignado. "Vamos fazer o que? É choro de derrotado? Na outra semana é o Bragantino quem reclama, depois o Santos, o Palmeiras... A gente não cobra nada além de critério."

A bronca vem pelo pênalti marcado de Angileri em Alix Vinícius por "enrosco" na área e depois por, em lances semelhantes, não ter a falta na área anotada para o Corinthians. "Vou resumir (a bronca) em um lance: foi pênalti? E o do segundo tempo em cima do Yuri Alberto? E no último lance da partida?", listou. "Qual foi o critério? Não dá mais para aceitar. Tira o foco do principal que é o futebol. Só estamos discutindo arbitragem ao longo de todo o ano. E é terrível para todo mundo."

Dorival ainda protestou pelo fato de Edina Alves em um momento conversar com os jogadores em agarra-agarra e depois por aplicar o segundo amarelo direto em José Martínez em lance no qual anteriormente apenas orientou.

Após a partida, o técnico invadiu o gramado, mas garantiu que não foi para reclamar com Edina Alves nem falar com representantes do adversário. "Fui lá apenas tentar retirar meus jogadores e dizer a ela que não iria cumprimentá-la por tudo o que aconteceu na partida. Posso até ter sido deselegante, mas era meu sentimento, a sensação desagradável naquela instante."

Aproveitou para dizer que o Corinthians fez por merecer um resultado positivo. "Sobre o jogo, foi muito disputado, mas infelizmente, com a falta de critério, muitos lances passaram despercebido e isso atrapalhou o desempenho. Não tiro os méritos do Bragantino, dei os parabéns para eles, mas a gente por onde ter um resultado melhor."

A equipe volta a campo no domingo, na Neo Química Arena, diante do Ceará, com obrigação do triunfo. E, mais uma vez, Dorival Junior terá de mexer na escalação. Além de Hugo Souza, desfalque em Bragança Paulista por trauma na coxa esquerda, o técnico perdeu José Martínez e Charles, expulsos, Carrillo pelo terceiro amarelo, além de ver Raniele e Garro deixarem o campo com dores musculares - o argentino fez gelo ainda no banco.