Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Dorival Jr. detona arbitragem em derrota do Corinthians: 'Não tem critério na mesma partida'

O treinador detonou Edina Alves e a arbitragem em geral

Estadão Conteúdo

A falta de critérios de Edina Alves nos lances polêmicos para Red Bull Bragantino e Corinthians deixou o técnico Dorival Júnior bastante irritado após o revés por 2 a 1 em Bragança Paulista. Na visão do treinador, o time da capital deveria ter duas penalidades anotadas levando em consideração a falta dada na área que resultou no primeiro gol.

"Estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério, não entre árbitros, mas na mesma partida. O árbitro não tem critério e isso tem dificultado para muitas equipes", disparou. Não apenas o Corinthians. Passamos muitos apertos ao longo do campeonato, perdemos muitos ou deixamos muitos pontos pelo caminho pela falta de critério. Sem critério, não tem como avaliar nada", afirmou um revoltado Dorival Júnior.

O treinador detonou Edina Alves e a arbitragem em geral. "Todas as semanas estaremos falando a respeito do que vimos aqui hoje, impressionante o que acompanhamos", seguiu o técnico, indignado. "Vamos fazer o que? É choro de derrotado? Na outra semana é o Bragantino quem reclama, depois o Santos, o Palmeiras... A gente não cobra nada além de critério."

A bronca vem pelo pênalti marcado de Angileri em Alix Vinícius por "enrosco" na área e depois por, em lances semelhantes, não ter a falta na área anotada para o Corinthians. "Vou resumir (a bronca) em um lance: foi pênalti? E o do segundo tempo em cima do Yuri Alberto? E no último lance da partida?", listou. "Qual foi o critério? Não dá mais para aceitar. Tira o foco do principal que é o futebol. Só estamos discutindo arbitragem ao longo de todo o ano. E é terrível para todo mundo."

Dorival ainda protestou pelo fato de Edina Alves em um momento conversar com os jogadores em agarra-agarra e depois por aplicar o segundo amarelo direto em José Martínez em lance no qual anteriormente apenas orientou.

Após a partida, o técnico invadiu o gramado, mas garantiu que não foi para reclamar com Edina Alves nem falar com representantes do adversário. "Fui lá apenas tentar retirar meus jogadores e dizer a ela que não iria cumprimentá-la por tudo o que aconteceu na partida. Posso até ter sido deselegante, mas era meu sentimento, a sensação desagradável naquela instante."

Aproveitou para dizer que o Corinthians fez por merecer um resultado positivo. "Sobre o jogo, foi muito disputado, mas infelizmente, com a falta de critério, muitos lances passaram despercebido e isso atrapalhou o desempenho. Não tiro os méritos do Bragantino, dei os parabéns para eles, mas a gente por onde ter um resultado melhor."

A equipe volta a campo no domingo, na Neo Química Arena, diante do Ceará, com obrigação do triunfo. E, mais uma vez, Dorival Junior terá de mexer na escalação. Além de Hugo Souza, desfalque em Bragança Paulista por trauma na coxa esquerda, o técnico perdeu José Martínez e Charles, expulsos, Carrillo pelo terceiro amarelo, além de ver Raniele e Garro deixarem o campo com dores musculares - o argentino fez gelo ainda no banco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Futebol

Brasileirão

Corinthians

Dorival Júnior
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série b

Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN

Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição

05.11.25 16h45

série b

Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte

Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B

05.11.25 15h52

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

APOIO TOTAL

Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B

Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão

05.11.25 12h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Campeonato Brasileiro

São Paulo fraqueja, reage com mudanças de Crespo e expulsão de Plata para empatar com Flamengo

Os são-paulinos demonstraram qualidade, equiparando-se aos flamenguistas na primeira parte da partida

05.11.25 23h53

Eita!

Dorival Jr. detona arbitragem em derrota do Corinthians: 'Não tem critério na mesma partida'

O treinador detonou Edina Alves e a arbitragem em geral

05.11.25 22h38

Futebol

Remo e Novorizontino fazem o segundo duelo na história na luta pelo acesso à Série A.

De acordo com as projeções matemáticas da UFMG, o Clube do Remo ainda é o favorito para sair com os três pontos

05.11.25 16h15

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda