Dores no tornozelo tiram Marcus Thuram dos jogos da França contra Croácia na Liga das Nações

O técnico da França, Didier Deschamps, não vai ter à disposição uma importante peça do setor ofensivo para os dois jogos da fase de quartas de final da Liga das Nações. Marcus Thuram, atacante da Inter de Milão, está fora dos compromissos contra a Croácia por causa de dores no tornozelo. A Federação Francesa de Futebol (FFF) informou o desligamento do atleta por meio de um comunicado.

A primeira partida contra os croatas está marcada para esta quinta-feira, em Split, e o duelo de volta acontece no domingo, em Paris.

No site da FFF, a entidade informa que o atleta foi avaliado pelo médico Franck Le Gall antes mesmo de ser submetidos a testes. Diante da impossibilidade de contar com o atleta, Deschamps decidiu liberá-lo.

"Marcus Thuram, que sofre de dores recorrentes no tornozelo esquerdo, não poderá participar das partidas programadas para quinta-feira, em Split, e domingo, no Stade de France, contra a Croácia", diz parte do texto.

De acordo com informações do jornal "Le Figaro", Thuram não compareceu à atividade desta segunda-feira no Centro de Treinamento Clairefontaine. Com 23 jogadores convocados, o técnico francês optou por não chamar ninguém para a vaga deixada pelo atacante da Inter de Milão.