Djokovic aplica pneu em australiano em Miami e iguala 410 vitórias de Nadal em Masters 1000

Novak Djokovic não se cansa de alcançar marcas históricas. Maior campeão do Masters de Miami, com seis troféus ao lado do norte-americano Andre Agassi, o sérvio voltou ao torneio após ausência desde 2020 em grande estilo. Com direito a pneu no australiano Rinky Hijikata, somou sua 410ª vitória em torneios disputados a nível ATP 1000, igualando recorde de Rafael Nadal, com 6/0 e 7/6 (7/1).

Em busca de seu 100° título da ATP, Djokovic pode se isolar como o maior ganhador de Masters 1000 caso passe pela terceira rodada, diante do argentino Camilo Ugo, no domingo. Depois dele e de Nadal, a lista traz Roger Federer, com 381 triunfos, seguido por Andy Murray, com 230 e Agassi, com 209, todos já aposentados.

Quinto do mundo e quarto cabeça de chave em Miami por causa da ausência do líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, Djokovic começou a partida desta sexta-feira dando show no Hard Rock Stadium. Mostrando todo seu repertório, necessitou de somente 28 minutos para aplicar um pneu em Hijikata. O australiano melhorou no set seguinte, não teve o serviço quebrado e conseguiu levar a decisão ao tie-break, no qual só deu o sérvio, que fez 7 a 1.

"Tive bastante tempo desde que perdi em Indian Wells. Já faz duas semanas, então tive bastante tempo para trabalhar no meu jogo. Acho que fizemos um trabalho muito bom. Obviamente é apenas a primeira partida, mas a maneira como me senti na quadra e a maneira como joguei são realmente encorajadoras", comemorou Djokovic.

Outro favorito garantido na terceira fase foram o grego Stefanos Tsitsipas (9º favorito), que fez 4/6, 7/5 e 6/3 sobre Tseng Chun-hsin, de Taiwan. Já o experiente Gaels Monfils passou pels checo Jiri Lehecka (26º). O francês se garantiu no terceiro set, em bela disputa vencida por 6/1, 3/6 e 7/6 (10/8).