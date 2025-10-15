De Jong renova até 2029 e se tornará o holandês com mais jogos no Barcelona: 'Vim para ficar' Estadão Conteúdo 15.10.25 10h03 Prestes a se tornar o holandês com mais jogos com a camisa do Barcelona, o meio-campista Frenkie de Jong, de 28 anos, assinou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o clube catalão até o fim da temporada 2029 e completará 10 anos de casa na Espanha. O vínculo atual se encerraria em julho de 2026 e o jogador, pela imprescindível do esquema do técnico alemão Hansi Flick, acertou sua ampliação por mais três anos, na caminhada para superar Phillip Cocu, compatriota que defendeu o Barcelona por 292 partidas entre 1998 e 2004. Titular com todo os treinadores que passaram pelo Barcelona, De Jong superou o agora técnico da seleção, Ronald Koeman, no número de jogos, ao entrar em campo contra a Real Sociedad, alcançando a marca de 265. Ele ainda enfrentou Paris Saint-Germain e Sevilla, ficando a 25 do topo do ranking. "Vim para ficar", afirmou o jogador, que assinou o novo contrato ao lado do presidente Johann Laporta e ainda posou com uma camisa simbólica com o número 2029, alusiva à data do novo acordo oficializado. De Jong esbanjou sua alegria pelo novo contrato com largo sorriso no rosto. Ainda participou de sessões de fotos. Após defender seu país nas Eliminatórias Europeia, o meio-campista voltou à Espanha para os jogos com o Girona, em LaLiga, no sábado, e o embate com o Olympiacos, pela Liga dos Campeões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Barcelona De Jong COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B Próximo desafio do Leão é neste sábado (18), contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém 15.10.25 10h32 Futebol Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul 15.10.25 10h15 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 Futebol Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento 15.10.25 8h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09