Daiane dos Santos chora com vitória Rebeca Andrade na ginástica: 'Muito forte'

A ex-ginasta brasileira, Daiane dos Santos, não conseguiu conter a emoção ao falar sobre a vitória de Rebeca Andrade, que ganhou medalha inédita de prata para o Brasil, na manhã desta quinta-feira (29), durante os Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Durante a transmissão da disputa, no canal SportV, no qual a ex-atleta atuou como comentarista da competição final da ginástica artística feminina, ao lado de Galvão Bueno, Daiane relembrou a trajetória e as dificuldades vivenciadas pela jovem de 22 anos.

“Agora, a gente tem a primeira medalha olímpica da ginástica artística. É uma negra. Isso é muito forte. (...) Durante muito tempo, as pessoas disseram que não poderia ter uma ginasta [negra]. Que as pessoas negras não poderiam fazer algum esporte. E a gente vê hoje, a primeira medalha é de uma menina negra. Tem uma representativa muito grande atrás disso”, disse, às lágrimas.

“Uma menina [Rebeca] que veio de origem muito humilde. Foi criada por uma mãe solo, como a dona Rosa. O pai da Rebeca é vivo, mas não é presente na vida dela. Aguentou tudo o que ela aguentou, todas as lesões. E tá aí hoje para ser a segunda melhor atleta do mundo, uma brasileira”, finalizou.

A vitória da primeira brasileira a conquistar medalha na ginástica artística feminina em uma edição dos Jogos Olímpicos virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Veja a repercussão: