Cuiabá sai na frente, mas Criciúma reage e arranca empate nos acréscimos pela Série B Estadão Conteúdo 02.05.26 21h06 Cuiabá e Criciúma empataram por 1 a 1 neste sábado na Arena Pantanal, em confronto válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa abriu o placar com João Basso na etapa inicial, mas cedeu a igualdade nos acréscimos do segundo tempo com gol marcado por Cauê. O resultado deixa o Criciúma com 11 pontos e coloca a equipe na briga na parte de cima da tabela de classificação do torneio. Já o Cuiabá soma oito pontos em sete rodadas disputadas até aqui pela competição. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado em desafios fora de casa. O Criciúma viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, enquanto o Cuiabá vai a Minas Gerais para medir forças contra o Athletic-MG, buscando recuperação no campeonato. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Cuiabá, que soube explorar as jogadas aéreas para superar a defesa catarinense. O placar foi inaugurado aos 20 minutos, quando Pepê executou uma cobrança de escanteio precisa na área e o zagueiro João Basso subiu com liberdade para testar firme, balançando as redes pela primeira vez com a camisa do clube mato-grossense. A vantagem permitiu ao time mandante controlar o ritmo, sustentado por boas intervenções defensivas e transições rápidas que exigiram defesas difíceis do goleiro Airton. O Criciúma manteve a posse de bola em grande parte do tempo, porém encontrou dificuldades para romper as linhas de marcação adversárias e transformar o volume de jogo em oportunidades concretas de finalização. Na etapa final, o cenário se inverteu com o Criciúma lançando-se ao ataque e pressionando a saída de bola do Cuiabá, que recuou para sustentar o resultado. O goleiro Marcelo Carné virou peça fundamental para os donos da casa, realizando defesas importantes em chutes de média distância e cobranças de escanteio que levavam perigo constante. A insistência dos visitantes foi premiada aos 46 minutos do segundo tempo em um lance de intensa disputa dentro da área. Após cobrança de escanteio de Otero e uma sequência de rebotes que incluiu uma defesa do goleiro e um corte em cima da linha, o atacante Cauê aproveitou a sobra e completou de cabeça para garantir o empate definitivo. FICHA TÉCNICA CUIABÁ 1 X 1 CRICIÚMA CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Calebe, Eric Melo (Luís Soares) e Raylan (Nino Paraíba); Raul, Pepê (Weverson) e Marlon; David Miguel, Eliel (Kauan Cristtyan) e Rodrigo Rodrigues (Vinícius Peixoto). Técnico: Eduardo Barros. CRICIÚMA - Airton; Ruan Carvalho, Bruno Alves, Luciano Castán (Willean Lepo) e Marcinho (Cauê), Gui Lobo, Thiaguinho (Jhonata Robert) e Marcelo Hermes; Romarinho (Otero), Nicolas (Waguininho) e Fellipe Mateus (Jhonata Robert). Técnico: Eduardo Baptista. GOLS - João Basso, aos 20 minutos do primeiro tempo e Cauê, aos 46 minutos do segundo tempo. CARTÃO AMARELO - David Miguel (CUI). ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). 