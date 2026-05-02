Cuca diz que Santos tem de comemorar empate sem ter Neymar: 'Jogamos bem com ou sem ele' Estadão Conteúdo 02.05.26 22h32 Um empate com sabor de vitória. Foi dessa maneira que o técnico Cuca analisou o resultado final do clássico com o Palmeiras que terminou em 1 a 1 na noite deste sábado, no Allianz, pelo Brasileirão. Sem poder contar com o atacante Neymar, o treinador disse que o time vem mostrando evolução apesar dos seguidos tropeços. "O time está jogando bem com ou sem ele porque temos feito bons jogos até nas derrotas. Fizemos um grande jogo e acho que o torcedor, em cima do que ele viu da equipe, com certeza deve ter ficado satisfeito, apesar da gente não ter ganho", afirmou. No encontro deste sábado, Neymar ficou de fora por causa do gramado sintético. Cuca, no entanto, teceu elogios ao piso do campo palmeirense. "Me surpreendeu, é muito bom. Tão ou mais macio do que qualquer gramado. Respeito quem não gosta, quem tem problema na articulação como Neymar tem no tornozelo, mas o campo está muito bom para se jogar. Não tem buraco", comentou. Sobre o jogo, Cuca disse que o Santos cumpriu bem o seu papel no primeiro tempo, mas acabou não conseguindo segurar a vantagem no fim. "Não tínhamos uma referência (na frente), então era correr o risco, tentar a aproximação usando jogadores leves e versáteis. Na etapa final, sentimos o desgaste, mas tivemos chances claras de gol. Tivemos oportunidades e não fizemos". Por fim, ele disse que, pela circunstância do duelo, o empate tem de ser festejado. "Tomamos um gol (nos acréscimos) e foi anulado. Temos que comemorar esse ponto pela partida que fizemos", declarou na entrevista coletiva. ROLLHEISER VOLTA A MARCAR E LAMENTA EMPATE Autor de três gols nos últimos três jogos pelo Santos, o argentino abriu o placar para o time da Baixada no duelo com o Palmeiras na noite deste sábado, mas lamentou o fato de o time não ter sustentado a vantagem para deixar o Allianz Parque com mais três pontos. Para ele, a equipe mostrou evolução diante de um dos grandes rivais do Campeonato Brasileiro. "Infelizmente não conseguimos ganhar. Faltou a última bola para matar a partida e definir o jogo para vencer (o clássico). Sabemos que enfrentamos um grande adversário, em um gramado difícil, mas sei que lutamos para competir", afirmou o jogador. Em meio à campanha irregular que o Santos vem fazendo na temporada, o meio-campista vem sendo um dos destaques. No empate contra o Bahia, na última rodada, por exemplo, ele marcou duas vezes e por pouco o conjunto santista não retornou com a vitória. Sobre a atual fase, o jogador disse que o bom momento tem de ser aproveitado. "Creio que é um pouco da confiança dos companheiros e do técnico e isso tem me ajudado. Sempre tendo dar o meu máximo para ajudar a equipe e os companheiros e estou feliz por estar conseguindo marcar os gols", afirmou Rollheiser. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanato Brasileiro Santos vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58