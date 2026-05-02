Cuca diz que Santos tem de comemorar empate sem ter Neymar: 'Jogamos bem com ou sem ele'

Um empate com sabor de vitória. Foi dessa maneira que o técnico Cuca analisou o resultado final do clássico com o Palmeiras que terminou em 1 a 1 na noite deste sábado, no Allianz, pelo Brasileirão. Sem poder contar com o atacante Neymar, o treinador disse que o time vem mostrando evolução apesar dos seguidos tropeços.

"O time está jogando bem com ou sem ele porque temos feito bons jogos até nas derrotas. Fizemos um grande jogo e acho que o torcedor, em cima do que ele viu da equipe, com certeza deve ter ficado satisfeito, apesar da gente não ter ganho", afirmou.

No encontro deste sábado, Neymar ficou de fora por causa do gramado sintético. Cuca, no entanto, teceu elogios ao piso do campo palmeirense. "Me surpreendeu, é muito bom. Tão ou mais macio do que qualquer gramado. Respeito quem não gosta, quem tem problema na articulação como Neymar tem no tornozelo, mas o campo está muito bom para se jogar. Não tem buraco", comentou.

Sobre o jogo, Cuca disse que o Santos cumpriu bem o seu papel no primeiro tempo, mas acabou não conseguindo segurar a vantagem no fim.

"Não tínhamos uma referência (na frente), então era correr o risco, tentar a aproximação usando jogadores leves e versáteis. Na etapa final, sentimos o desgaste, mas tivemos chances claras de gol. Tivemos oportunidades e não fizemos".

Por fim, ele disse que, pela circunstância do duelo, o empate tem de ser festejado. "Tomamos um gol (nos acréscimos) e foi anulado. Temos que comemorar esse ponto pela partida que fizemos", declarou na entrevista coletiva.

ROLLHEISER VOLTA A MARCAR E LAMENTA EMPATE Autor de três gols nos últimos três jogos pelo Santos, o argentino abriu o placar para o time da Baixada no duelo com o Palmeiras na noite deste sábado, mas lamentou o fato de o time não ter sustentado a vantagem para deixar o Allianz Parque com mais três pontos. Para ele, a equipe mostrou evolução diante de um dos grandes rivais do Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente não conseguimos ganhar. Faltou a última bola para matar a partida e definir o jogo para vencer (o clássico). Sabemos que enfrentamos um grande adversário, em um gramado difícil, mas sei que lutamos para competir", afirmou o jogador.

Em meio à campanha irregular que o Santos vem fazendo na temporada, o meio-campista vem sendo um dos destaques. No empate contra o Bahia, na última rodada, por exemplo, ele marcou duas vezes e por pouco o conjunto santista não retornou com a vitória. Sobre a atual fase, o jogador disse que o bom momento tem de ser aproveitado.

"Creio que é um pouco da confiança dos companheiros e do técnico e isso tem me ajudado. Sempre tendo dar o meu máximo para ajudar a equipe e os companheiros e estou feliz por estar conseguindo marcar os gols", afirmou Rollheiser.