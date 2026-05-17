Cuca admite atuação fraca do Santos e minimiza confusão da arbitragem com Neymar

Após a derrota para o Coritiba na manhã deste domingo (17), por 3 a 0, o técnico Cuca falou com a imprensa e admitiu o jogo abaixo do Santos na Neo Química Arena. O comandante criticou o primeiro tempo da equipe e elogiou a estratégia adotada pelo adversário na capital paulista.

"O jogo nós fizemos um primeiro tempo muito ruim. Sabíamos da condição do Coritiba como visitante, como eles jogam no contra-ataque. E mesmo assim fomos presas muito fáceis. O que os jogadores alegaram foi que escorregaram muito durante o jogo, mas a gente sabe que aqui o gramado é rápido, ainda mais garoando, é muito liso. E nessa, nós escorregamos duas vezes até tomar o gol".

"Tivemos duas grandes chances e não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo, o Coritiba soube jogar em cima da vantagem. O jogo no segundo tempo praticamente não andou, foi amarrado de tudo que é jeito. Confusão com a arbitragem, pênalti. Mas perdemos a partida no primeiro tempo. Não para esquecer, mas para aprender".

CONFUSÃO COM NEYMAR NA NEO QUÍMICA ARENA

No segundo tempo da partida, o astro Neymar se tornou centro de uma confusão com a arbitragem em Itaquera. Aos 19 minutos, o camisa 10 saiu do gramado para receber atendimento após sentir a panturrilha. No mesmo instante, a comissão técnica preparava a entrada do jovem Robinho Jr.

O quarto árbitro levantou a placa informando a saída do camisa 10 para a entrada do camisa 7. Porém, o técnico Cuca indicou no papel a saída do camisa 31, o lateral Escobar, para a entrada do menino da Vila. Como a bola já tinha voltado a rolar, a substituição estava concretizada e a confusão armada.

O astro ficou revoltado com o erro do quarto árbitro Bruno Mota Correia (RJ) e tentou retornar ao gramado, tomando cartão amarelo na sequência. Ele ainda disparou contra a arbitragem e mostrou o papel da substituição para as câmeras da Neo Química Arena.

Apesar do grave erro, o técnico do Santos minimizou a confusão. "Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que nos acarretou a derrota. Não seria justo por a culpa em quem apitou o jogo ou quem está de quarto árbitro. Mas foi um erro de direito, em que o papelzinho está o número 31 pelo 7. E o que vale é o papel".

"Dá ainda para tentar defender eles, porque o Neymar veio queixar de uma beliscada na panturrilha. E nessa beliscada, iríamos colocar o Rony. Mas o Escobar pediu para sair e então o Neymar ficaria em campo. O (Cesar) Sampaio levou o 31 no 7 e acho que isso formou a confusão para o árbitro. Acabamos ficando com o Escobar lesionado dentro de campo", completou Cuca.