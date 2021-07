CSA anuncia Ney Franco como seu novo treinador

O CSA fez o anúncio oficial de seu novo treinador na noite desta sexta-feira (9) e onde o escolhido para ocupar o cargo antes exercido por Bruno Pivetti agora será exercido por Ney Franco.

No anúncio oficial feito pelo Azulão em seu site oficial, o presidente Rafael Tenório celebrou o acordo diante do caráter de experiência do profissional atualmente com 54 anos de idade.

- O Ney Franco é um profissional do mais alto nível. O seu currículo fala por si só. Esperamos que ele possa fazer um grande trabalho aqui no CSA - frisou o mandatário.

Esse será o primeiro trabalho do treinador depois de sua curta passagem pelo Cruzeiro, sua última equipe, onde ficou por somente sete jogos entre setembro e outubro de 2020. Na oportunidade, ele obteve duas vitórias, um empate e cinco derrotas.

Além das equipes citadas, Ney Franco tem passagens por Ipatinga, Flamengo, Atlhetico-PR, Botafogo, Coritiba, São Paulo, Vitória, Goiás e Chapecoense bem como da Seleção Brasileira Sub-20.