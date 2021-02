Cruzeiro confirma o 4º reforço do ano: o atacante Felipe Augusto

O Cruzeiro ganhou seu quarto reforço para a temporada 2021. A diretoria celeste anunciou a contratação de Felipe Augusto, atacante de 28 anos que chega ao time celeste com contrato até dezembro de 2021.

Natural de Governador Valadares, interior de Minas Gerais, Felipe Augusto possui grande experiência no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo participado de campanhas importantes de outras equipes. O atacante foi um dos principais nomes do Operário-PR na competição em 2019, onde disputou 34 jogos e anotou oito gols.

Com seu destaque no time paranaense, Felipe Augusto se transferiu para o América-MG na temporada seguinte a pedido do técnico Felipe Conceição, que dirigia a equipe na época. O atacante seguiu no time mineiro ao longo de 2020 e contribuiu com o acesso do clube à primeira divisão do futebol nacional.

Felipe Augusto ainda tem em seu currículo passagens por clubes como Paraná, Botafogo-SP, onde comandou o ataque da equipe que conseguiu, em 2018, o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, além do Tupi, Villa Nova-MG, Mirassol e Estoril (Portugal).

O atacante se junta ao meia Marcinho, o volante Matheus Barbosa e o lateral-esquerdo Alan Ruschel como novos atletas do clube, que terão a missão de levar a Raposa de volta à Série A do Brasileirão. FELIPE AUGUSTONome: Felipe Augusto Ferreira BatistaNascimento: 06/03/1992 – Governador Valadares/MGPosição: AtacanteAltura: 1,83mCarreira: Atlético-MG (2010-2011), Lemense-SP (2012-2013), Democrata-GV (2014), Madureira-RJ (2014), Linense-SP (2015), Tupi-MG (2015), Estoril-POR (2016-2017), Villa Nova-MG (2017), Volta Redonda-RJ (2017), Paraná-PR (2017-2018), Botafogo-SP (2018), Mirassol-SP (2019), Operário-PR (2019), América-MG (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021).