Cristo Redentor assistirá à Palmeiras x Santos na final da Libertadores neste sábado

O Brasil acompanhará pela primeira vez uma final de Copa Libertadores da América pelo SBT, disputada nesta temporada entre Palmeiras e Santos, neste sábado, às 17h, no Maracanã. A decisão da competição terá um torcedor que está entre as sete maravilhas do mundo moderno: o Cristo Redentor.

Em uma ação inédita, chamada “O Torcedor Impossível”, a emissora fará com que o Cristo, nascido antes mesmo do Maracanã e que já acompanhou toda a história do estádio mais famoso do Mundo, assista pela primeira vez a um jogo.

>> Veja a trajetória de Palmeiras e Santos na Libertadores

Por meio de um telão instalado em frente à estátua que fica no topo do morro do Corcovado, dentro do Parque Nacional da Tijuca, o jogo será transmitido para o Cristo. Também serão promovidas diversas ações no intervalo da grande final, diretamente “dos pés" do Cristo Redentor, com cobertura completa do evento. A narração da partida será comandada por Téo José, com a presença do ex-treinador Jorginho e do comentarista Mauro Beting, diretamente do Rio.

A ação, criada pela agência WMcCann, conta com o patrocínio das marcas Amazon Prime Vídeo, Claro, SportingBet e Sanofi que também são patrocinadores da Libertadores no SBT. O campeonato, que passou a integrar a grade do SBT em 2020, tem garantido recordes de audiência e a liderança durante a transmissão dos últimos jogos.

Com um forte investimento no futebol, o canal, inclusive, superou a Globo e encaminhou acerto pela transmissão do Campeonato Carioca 2021.

- O projeto Libertadores no SBT cresce, tanto em resultados como reconhecimento para o público e marcas. Estamos imprimindo a autenticidade e qualidade do SBT em um produto vencedor, que com certeza surpreenderá ainda mais em 2021 - destaca Fred Müller, diretor de Negócios e Marketing do SBT.

- É um evento histórico, que merecia um torcedor à altura. O Cristo é democrático, assim como o futebol é para os brasileiros. Ambos carregam uma enorme carga de emoção e a beleza, dignos de um verdadeiro clássico nacional - declara Priscila Stoliar, head de Marketing do SBT.

Para ativar a ação, o SBT lançou uma ação teaser, que instigava ao longo da semana o público da internet a descobrir quem era o “torcedor impossível” por meio de uma série de entregas na TV ("Domingo Legal" e "Arena SBT") e nas redes sociais SBT "Online", com interação frequente no Twitter de parte do casting da emissora. A revelação ocorre nesta quinta-feira na televisão, além de todas as redes sociais do SBT.