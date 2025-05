CRB derrota o Criciúma no Rei Pelé e garante presença no G-4 da Série B do Brasileiro

O CRB venceu o Criciúma pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Estádio Rei Pelé, neste domingo, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e deu um passo importante para brigar pelos primeiros lugares. Com o resultado, o conjunto alagoano chegou aos 15 pontos e subiu para o quarto lugar, dividindo a zona de acesso para a elite com Remo, Goiás e Vila Nova. O Criciúma estacionou nos seis pontos, na 16ª colocação, na porta do Z-4. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Marcelo Benevenuto, contra.

Os times protagonizaram um jogo aberto no primeiro tempo. Dono da casa, o CRB tomou conta das ações e teve um gol anulado por impedimento. Aproveitando jogadas de fora da área, o Criciúma chegou com perigo, mas também não conseguiu balançar as redes.

Breno foi o principal jogador do time alagoano até os 20 minutos da etapa inicial, quando o CRB criou as principais oportunidades. Matheus Albino também se destacou na defesa em lances de Matheus Trindade e Popó.

Na etapa final, o jogo ganhou em disputa, com muitas faltas e poucas oportunidades. Até que, aos 11 minutos, após cruzamento na área do Criciúma, Marcelo Benevenuto tentou o corte e jogou contra o próprio gol, sem chances para Kauã Moroso. Dessa forma, o CRB saiu na frente.

Aos 22 minutos, Morelli quase deixou tudo igual, acertando o travessão de Matheus Albino. A melhor oportunidade aconteceu aos 29 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para os catarinenses. Na cobrança, Marcelo Hermes bateu rasteiro e parou nas mãos de Matheus Albino. O CRB ainda assustou com Mikael, mas o placar terminou em 1 a 0.

Nesta quinta-feira, o CRB volta a campo para enfrentar o Santos, às 21h30, no Rei Pelé. O jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Pela mesma competição, o Criciúma encara o Red Bull Bragantino no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 CRICIÚMA

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Lucas Kallyel (Fernando Henrique) e Danielzinho (Rafinha); Douglas Baggio (Vinícius Nunes), Breno herculano (Mikael) e Thiaguinho (Hayner). Técnico: Eduardo Barroca.

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Rodrigo, Marcelo Benevenuto, Zé Gabriel (Juninho) e Marcinho (Léo Alaba); Morelli, Matheus Trindade e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves (Samuel Otusanya), Popó (Talisson) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Marcelo Benevenuto (contra), aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Higor Meritão (CRB); Talisson (Criciúma).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - Não disponível.

LOCAL - Rei Pelé, em Maceió (AL).