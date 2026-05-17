Coritiba provoca Neymar após vitória sobre o Santos e resgata meme: 'E vagabundo tá lá…' A provocação veio logo depois de uma atuação apagada de Neymar na Neo Química Arena Estadão Conteúdo 17.05.26 15h22 O Coritiba aproveitou a vitória sobre o Santos para provocar Neymar nas redes sociais. Após bater a equipe paulista por 3 a 0, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o perfil oficial do clube no X publicou a frase "E vagabundo tá lá…", em referência ao meme que ganhou força nas últimas semanas envolvendo o camisa 10 santista. A expressão viralizou após um comentário do jornalista Walace Borges, da TNT Sports, durante um debate sobre uma possível convocação de Neymar para a seleção brasileira na primeira lista de Carlo Ancelotti. Na ocasião, o comentarista criticou o momento físico do jogador ao questionar a discussão sobre seu retorno ao time nacional. A provocação veio logo depois de uma atuação apagada de Neymar na Neo Química Arena, palco escolhido pelo Santos justamente pelo potencial de atrair grande público e transformar o confronto em uma vitrine para o craque antes da convocação da Copa do Mundo. Embora tenha participado das jogadas e buscado espaços em diferentes setores do campo, o camisa 10 encontrou dificuldades diante da marcação adversária e pouco conseguiu produzir ofensivamente. O Coritiba, por sua vez, foi eficiente e contou com grande atuação de Breno Lopes, autor de dois gols e peça central no triunfo paranaense. O jogo também ficou marcado por uma confusão envolvendo a arbitragem e Neymar no segundo tempo. Após erro na sinalização da substituição, o quarto árbitro indicou a saída do camisa 10. A comissão técnica santista alegou equívoco, mas, como o substituto já havia entrado em campo, a alteração não pôde ser revertida. Contrariado, Neymar reclamou bastante, recebeu cartão amarelo e deixou o gramado. Com o resultado, o Santos permaneceu com 18 pontos, sob ameaça de rebaixamento, enquanto o Coritiba chegou aos 23 e encostou na parte superior da tabela. A publicação do clube paranaense rapidamente repercutiu entre torcedores e ampliou a onda de brincadeiras envolvendo o nome de Neymar nas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Coritiba Santos FC Neymar provocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Futebol Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário 17.05.26 8h00