Inglaterra x Senegal: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Inglaterra x Senegal disputam neste domingo (04/12) as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Inglaterra x Senegal ao vivo?

A partida Inglaterra x Senegal pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo, SporTV e SporTV 2, bem como pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Inglaterra x Senegal​​ chegam para o jogo?

A Inglaterra estreou na Copa do Mundo 2022 com uma vitória de 6 a 2 sobre o Irã, que foi seguida de um empate sem gols com os Estados Unidos e uma vitória de 3 a 0 contra o País de Gales.

Já o Senegal iniciou com uma derrota de 2 a 0 para a Holanda. Depois, venceu o Catar por 3 a 1 e o Equador por 2 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Rashford, Kane, Sterling. Técnico: Gareth Southgate.

Senegal: ​E Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, P Gueye; P Sarr, Ndiaye, I Sarr; Dia. Técnico: Aliou Cissé.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Senegal

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar

Data/Horário: 04 de dezembro de 2022, 16h