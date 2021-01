Conor McGregor ostenta e exibe relógio de mais de R$ 5 milhões nas redes sociais; confira

Perto de fazer seu retorno ao octógono do UFC, Conor McGregor, conhecido por sempre ostentar sua riqueza em suas redes sociais. Agora, o irlandês exibiu seu novo presente para os seus fãs: um relógio de R$ 5,4 milhões.

O modelo Astronomia Tourbillon Baguette, da marca Jacob & Co, ostenta uma incrível estrutura. Feito com uma base de diamantes e acabamento em ouro e cristal, o relógio possui uma estrutura de quatro satélites que não para de girar e ainda é fechado com um globo de magnésio.

McGregor estará de volta ao UFC no dia 23 para enfrentar Dustin Poirier, em Abu Dhabi. Caso vença, o irlandês estará muito próximo de disputar novamente o cinturão dos leves..