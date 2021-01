Confrontos diretos na luta contra o Z4 fecham a 32ª rodada da Série B nesta segunda-feira

Dois confrontos diretos pela fuga do rebaixamento fecharão a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Na primeira partida, às 17h (de Brasília), o Paraná, 18º colocado, recebe o desesperado Botafogo-SP, atual 19º. Em seguida, às 20h, será a vez do Confiança (14º) enfrentar o Naútico, primeiro clube dentro do Z-4, em Aracaju.

O Paraná chega em situação delicada na tabela. Nas últimas 11 rodadas, o clube venceu apenas uma partida e perdeu as outras dez. Com 32 pontos conquistados, o Tricolor está a três pontos do Figueirense, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O Botafogo-SP se encontra em um cenário ainda mais desafiador. Apesar de ter perdido somente um jogo nas últimas cinco rodadas, o clube de Ribeirão Preto soma apenas 26 pontos e depende de um milagre para se salvar da queda.

Na outra partida, mais duas equipes que precisão da vitória a qualquer custo. Em péssima fase, o Confiança vem de uma sequência com cinco derrotas consecutivas e está a apenas quatro pontos do adversário Náutico. O clube pernambucano, por sua vez, não perde há cinco rodadas e chega de duas vitórias consecutivas. Em caso de vitória, o Náutico ultrapassa o Figueirense e sai do Z-4.