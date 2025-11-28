Capa Jornal Amazônia
'Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que se pode fazer', diz empresário

Estadão Conteúdo

Um dos maiores times do Brasil e dono de uma torcida fanática e bastante exigente, o Corinthians atravessa uma grave crise financeira há algum tempo. Proprietário do Le Mans, da França e patrocinador da equipe Alpine na Fórmula 1, o empresário Georgios Frangulis foi questionado se aceitaria investir em seu clube de coração. Apesar do perfil empreendedor, principalmente na área esportiva, ele foi bastante reticente ao falar sobre o assunto.

"Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que alguém pode fazer na vida. A gente sabe como a torcida funciona, é a dona do time. Depois que eu comprei o Le Mans, é um cenário totalmente diferente, tem a torcida, a cidade ama o time, mas são quase 200 mil habitantes...É uma complexidade grande", afirmou Frangulis em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN.

A crise financeira que assola os clubes, que precisam administrar seus orçamentos em meio à dividas bilionárias também foi tema da entrevista. Dentro da sua visão de investidor, ele afirmou ainda que a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) deve ser o caminho natural para tirar o Corinthians dessa dificuldade.

"Não vejo outra solução. Tem altos e baixos, momentos bons e ruins, mas para construir algo, como o Cruzeiro está construindo a longo prazo, ou Coritiba, não tem contra-argumento. Eu acho que o Corinthians precisa de um investidor que não seja brasileiro para eliminar a parte passional", afirmou o empresário.

Na entrevista, Frangulis se dispôs, inclusive, a prestar algum tipo de auxílio com a sua experiência de investir no esporte. "Não tenho dinheiro, paciência e nem coragem de comprar o Corinthians, mas topo ajudar", afirmou no programa.

Em meio aos problemas financeiros que vem fazendo parte da rotina corintiana em tempos recentes, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O clube paulista recebe o Botafogo às 16h, na Neo Química Arena e tenta se reabilitar da derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro na competição.

