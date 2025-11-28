'Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que se pode fazer', diz empresário Estadão Conteúdo 28.11.25 9h48 Um dos maiores times do Brasil e dono de uma torcida fanática e bastante exigente, o Corinthians atravessa uma grave crise financeira há algum tempo. Proprietário do Le Mans, da França e patrocinador da equipe Alpine na Fórmula 1, o empresário Georgios Frangulis foi questionado se aceitaria investir em seu clube de coração. Apesar do perfil empreendedor, principalmente na área esportiva, ele foi bastante reticente ao falar sobre o assunto. "Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que alguém pode fazer na vida. A gente sabe como a torcida funciona, é a dona do time. Depois que eu comprei o Le Mans, é um cenário totalmente diferente, tem a torcida, a cidade ama o time, mas são quase 200 mil habitantes...É uma complexidade grande", afirmou Frangulis em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN. A crise financeira que assola os clubes, que precisam administrar seus orçamentos em meio à dividas bilionárias também foi tema da entrevista. Dentro da sua visão de investidor, ele afirmou ainda que a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) deve ser o caminho natural para tirar o Corinthians dessa dificuldade. "Não vejo outra solução. Tem altos e baixos, momentos bons e ruins, mas para construir algo, como o Cruzeiro está construindo a longo prazo, ou Coritiba, não tem contra-argumento. Eu acho que o Corinthians precisa de um investidor que não seja brasileiro para eliminar a parte passional", afirmou o empresário. Na entrevista, Frangulis se dispôs, inclusive, a prestar algum tipo de auxílio com a sua experiência de investir no esporte. "Não tenho dinheiro, paciência e nem coragem de comprar o Corinthians, mas topo ajudar", afirmou no programa. Em meio aos problemas financeiros que vem fazendo parte da rotina corintiana em tempos recentes, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O clube paulista recebe o Botafogo às 16h, na Neo Química Arena e tenta se reabilitar da derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians empresário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00