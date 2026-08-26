Com um a menos, Vasco bate o Vitória e larga em vantagem na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 26.08.26 23h47 O Vasco teve força suficiente para superar uma expulsão cedo de Barros e conseguiu fazer o dever de casa em São Januário para largar na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Com belo gol de Andrés Gómez, o time carioca superou o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira, e construiu a vantagem mínima para o segundo jogo. Mesmo com um jogador a menos, o time carioca foi bem superior em campo, com direito a gol anulado e bola na trave. A sensação que se passou nos 90 minutos era que o time nordestino era quem tinha um jogador expulso. Com o resultado, o Vasco agora atua pelo empate no segundo jogo, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA). O Vitória se apega ao fator casa, para reverter o placar agregado, assim como fez diante de Flamengo e Athletico-PR nas fases anteriores. Empurrado pela torcida, o Vasco começou melhor a partida e teve duas chances claras antes dos 15 minutos, com Colídio tirando tinta da trave e depois com Spinelli parando duas vezes na marcação. Até que aos 18, Barros errou e tocou a bola com a mão. Por ser o último homem, o volante foi expulso após revisão no VAR. A partir daí, o duelo mudou de panorama. Com um a mais, o Vitória passou a ser superior na posse e ocupar o campo de ataque, mas não traduziu seu volume em oportunidades claras de gols. O duelo passou a ser equilibrado, com muita disputa e poucas chances dos dois lados. Mesmo com um a menos, o time carioca foi quem teve a melhor chance. Nos acréscimos, Ramon Rique arriscou de longe e Lucas Arcanjo voou para evitar o gol. O Vasco voltou do intervalo com a mesma atitude agressiva e até chegou a ter um gol anulado de Andrés Gómez por impedimento. O Vitória não ficou para trás e respondeu em chute colocado de Erick, defendido por Léo Jardim. Na segunda tentativa, o time carioca saiu na frente. Andrés Gómez recebeu na ponta direita, puxou para o meio e bateu no canto para marcar um belo gol, aos 13 minutos. Depois do gol, o duelo ficou franco. O time baiano se soltou mais, chegou a levar perigo em chutes da entrada da área, mas cedia espaço na defesa. O Vasco aproveitava bem e quase ampliou com Puma, cabeceando para fora, e depois com Colídio carimbando a trave. A reta final foi tensa, com o Vitória ensaiando uma pressão e Léo Jardim fechou o gol para garantir o resultado para o Vasco. FICHA TÉCNICA VASCO 1 X 0 VITÓRIA VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Ramon Rique (Santiago Sosa); Colídio (David), Spinelli (Paulo Henrique) e Andrés Gómez (Adson). Técnico: Pedro Emanuel. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Caíque (Renê), Zé Vitor (Walace) e Emmanuel Martínez; Marinho (Erick), Renato Kayzer (Osvaldo) e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura. GOLS - Andrés Gómez, aos 13 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Caíque e Brítez. CARTÃO VERMELHO - Barros. ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP). RENDA - R$ 1.348.234,00. PÚBLICO - 19.194 torcedores. LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Vasco Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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