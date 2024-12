CBF divulga datas da Copa Verde 2025 e exclui vaga na Copa do Brasil ao campeão; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última terça-feira (10) a tabela base e o regulamento da Copa Verde de 2025. A competição, que tem o atual campeão Paysandu, Remo e Águia de Marabá garantidos, está marcada para começar no dia 22 de janeiro, com 24 clubes.

Apesar da expectativa por mudanças, o torneio será semelhante ao modelo da última edição. A competição é dividida em cinco fases. Na primeira etapa, os 16 times serão divididos em oito grupos de dois, que se enfrentarão. Cada duelo será único e eliminatório.

Já na segunda fase, os times que passaram da etapa inicial e os oito previamente classificados conforme o ranking da CBF se enfrentam em partidas únicas. Os vencedores avançam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta.

Remo, Paysandu, Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Goiás-GO, Amazonas-AM e Manaus-AM iniciam a competição a partir da segunda fase, por conta do ranking da CBF. Além disso, o Pará terá o Águia de Marabá como representante.

Desprestígio?

A Copa Verde reúne times das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Nos últimos anos, o torneio foi bastante questionado e desprestigiado por parte dos times devido ao baixo valor da premiação e à sobrecarga de competições, já que ocorre em meio aos estaduais.

O "prêmio de consolação" para o campeão, até as últimas edições, era uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. No entanto, no regulamento específico da competição, divulgado no site da CBF, não está prevista esta classificação para o vencedor do campeonato.

Torneio

A competição foi criada em 2014, com o objetivo de ampliar o calendário das equipes do Norte e chamar a atenção para questões ambientais. No entanto, desde sua criação, a Copa Verde apresentou algumas falhas e, nos últimos anos, tem perdido atratividade.

Inicialmente, a Copa Verde oferecia uma vaga na Copa Sul-Americana, um modelo adotado nos dois primeiros anos. Em seguida, essa vaga no torneio internacional foi retirada, ficando apenas a vaga na terceira fase da Copa do Brasil para o campeão.

O futebol paraense é o maior campeão da competição. Ao todo, são cinco títulos conquistados: um com o Leão Azul, em 2021, e quatro com o Paysandu, campeão em 2016, 2018, 2022 e 2024.

Confira as datas das fases do torneio

Primeira fase - 22/01

Segunda fase - 05/2

Terceira fase - 12/02 e 19/02 ou 26/02

semifinais - 06/03 ou 12/03 (ida) - 19/03 (volta)

Final - 09/04 (ida) - 23/04 (volta)