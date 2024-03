Com hat-trick, Palmeiras goleia Ponte Preta e está na semi do Paulistão

Em sua melhor apresentação no ano, com direito a hat-trick, o Palmeiras venceu a Ponte Preta por 5 a 1 na noite deste sábado (16) e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista 2024. Os gols do confronto, realizado na Arena Barueri, foram marcados por Flaco López (3x), Murilo e Piquerez. Renato diminuiu para a Ponte.

Para saber o adversário da semifinal, o Verdão vai precisar aguardar. O Palmeiras tem a melhor campanha do campeonato e por isso vai enfrentar na semifinal o classificado com pior retrospecto, o que será definido após os jogos deste domingo (Bragantino x Inter de Limeira, São Paulo x Novorizontino e Santos x Portuguesa).

Por causa da Data Fifa, o Palmeiras terá um longo período de treinos até a semifinal do Paulistão. A Ponte Preta, eliminada, agora tem como foco a Série B do Campeonato Brasileiro, competição na qual enfrentará o Paysandu.