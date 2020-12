Com direito a hat-trick de Neymar, PSG bate o Istambul Basaksehir em continuação de jogo da Champions

Na continuidade da partida entre PSG e Istambul Basaksehir pela Liga dos Campeões, que foi suspensa na terça-feira por conta da injúria racial de Sebastian Soltescu, então quarto árbitro, o clube francês não tomou conhecimento dos turcos. Com três gols de Neymar e dois de Mbappé, os parisienses venceram por 5 a 1 nesta quarta, no Parque dos Príncipes.

PROTESTOS​Antes da bola rolar, jogadores de PSG e Istambul Basaksehir foram a campo para aquecimento com uma mensagem contra o crime de injúria racial. Os atletas entraram no gramado com uma camisa escrito "não ao racismo". Quando foram a campo em definitivo para a partida, o hino da Champions foi tocado no estádio com os jogadores de joelho.

NOVA ARBTRAGEMApós toda a confusão com a arbitragem romena, a Uefa afastou os juízes da partidas e outros árbitros foram chamados às pressas para comandar o duelo. O jogo ficou a cargo do holandês Danny Makkelie, com os assistentes Mario Diks, também da Holanda, e o polonês Marcin Boniek. O quarto árbitro foi o também polonês Bartosz Frankowski. A equipe que comandou o VAR foi mantida sob os cuidados dos italianos Marco Di Bello e Maurizio Mariani.

Protesto dos jogadores antes da partida (Foto: AFP)

O PAI TÁ ON​A partida recomeçou com 13 minutos e 30 segundos, exatamente o tempo em que foi paralisada. E não precisou de muito tempo para Neymar desfilar classe em campo. Aos 21 minutos, o brasileiro recebeu de Verratti, deu linda caneta em Carlos Ponck, e bateu bonito para fazer o primeiro. Pouco depois, em contra-ataque puxado por Rafinha, Mbappé tocou para o camisa 10, que fez o segundo.

SOLIDÁRIO COM OS COMPANHEIROS​Antes do intervalo, Neymar tabelou com Florenzi dentro da área, foi derrubado pelo goleiro Mert Günok, e Bakker aproveitou o rebote para fazer o gol. No entanto, o jogador estava impedido e o VAR mandou o gol ser anulado. Antes da posição irregular, porém, a arbitragem pegou pênalti do arqueiro em Neymar. O camisa 10 deixou Mbappé bater e o francês não desperdiçou.

FOME DE GOLSMesmo com a vantagem confortável no placar, o Paris Saint-Germain não diminuiu o ritmo e continuou sufocando o time da Turquia. Aos cinco minutos, Neymar tabelou com Di María e acertou belo chute da entrada da área para fazer o seu terceiro no dia e quarto do PSG. Di María deu outra assistência após passe de Neymar, desta vez para Mbappé fazer o quinto. Quando a partida estava 4 a 0, o Basaksehir diminuiu com Mehmet Topal.

NÚMEROS DE NEYMARCom os três gols marcados, Neymar tem agora seis na Liga dos Campeões e se igualou com outros três jogadores na artilharia da competição. São eles: Morata, da Juventus; Haaland, do Borussia Dortmund; e Rashford, do Manchester United.

SITUAÇÃOCom o resultado, o time da Cidade Luz, que já estava classificado com a vitória do RB Leipzig sobre o Manchester United na terça-feira, confirmou o primeiro lugar do Grupo H do torneio. Com isso, o Paris Saint-Germain, ao menos nas oitavas de final, jogará a partida decisiva em casa.