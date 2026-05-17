Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com 12 jogos no Brasileirão, Danilo é cortado de Botafogo x Corinthians por 'motivos pessoais'

Estadão Conteúdo

O Botafogo teve uma baixa inesperada pouco antes do duelo contra o Corinthians, neste domingo, 17, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Danilo acabou retirado da partida no Estádio Nilton Santos por "motivos pessoais", conforme informou o clube carioca.

O camisa 8 havia sido incluído normalmente na lista de relacionados e aparecia como forte candidato a iniciar o confronto entre os titulares. A ausência de última hora, no entanto, alterou os planos da comissão técnica.

Peça importante da equipe na temporada, Danilo soma 12 partidas disputadas no Brasileirão. Caso volte a atuar na competição, ele ficará impedido de defender outro clube no torneio nacional em 2026.

Internamente, o Botafogo já trabalha com a possibilidade de perder o jogador na próxima janela. Em meio ao cenário financeiro delicado da SAF, a venda do meio-campista é vista como um caminho provável. O desejo do atleta e da diretoria é concretizar uma negociação com o mercado europeu, que já realizou contatos iniciais para entender condições e valores.

Além da situação no clube, Danilo vive expectativa pela seleção brasileira. O volante integra a pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti e aparece como um dos candidatos a integrar a convocação definitiva para a Copa do Mundo, que será anunciada nesta segunda-feira, 18.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasieirão

Botafogo

Danilo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento

Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá

17.05.26 9h00

Mais esportes

Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos

Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho

17.05.26 8h00

mma

Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão

Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event

16.05.26 9h00

MMA Sport Club

Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC

15.05.26 17h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE A

Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão

Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações

17.05.26 10h00

Futebol

Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões

Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18.

17.05.26 8h00

futebol

Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento

Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá

17.05.26 9h00

Futebol

Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C

Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário

17.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda