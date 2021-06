Clubes da Série A anunciam criação de liga para organizar o Brasileiro a partir de 2022

A mobilização por mudanças no futebol brasileiro já existe no papel. De acordo com o 'GE', nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, 19 dos 20 clubes da Série A assinaram um documento no qual entram em consenso para a fundação de uma liga na qual organizarão o Campeonato Brasileiro, que atualmente é feito pela CBF.

O documento será entregue à direção da CBF em uma reunião nesta tarde, na sede da entidade. O desejo é organizar a competição a partir do ano que vem.

O único clube que não assinou o documento foi o Sport, mas não por oposição à ideia. O Leão está sem presidente porque Milton Bivar renunciou nesta terça-feira e não há uma nova data para nova eleição.

Está marcada para esta tarde a reunião dos clubes com a nova direção - que tem como presidente em exercício o paraense Antonio Carlos Nunes. Haverá outros temas em pauta, mas a criação da liga é vista como a mais relevante por dirigentes dos clubes, que, por sua vez, pedem mais espaço nas decisões tomadas na CBF.