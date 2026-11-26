Circuito BB de Corrida encerra temporada em Belém neste domingo

Evento reúne atletas e famílias no Parque da Cidade, com percursos de 1 km, 5 km e 10 km, além de atividades gratuitas de bem-estar

Belém será palco da última etapa do Evento reúne atletas e famílias no Parque da Cidade, com percursos de 1 km, 5 km e 10 km, além de atividades gratuitas de bem-estar de 2026. A prova será realizada neste domingo (29), no Parque da Cidade, com percursos de 1 km, 5 km e 10 km. As inscrições estão abertas no site oficial do evento.

Em sua nona edição, o circuito percorre dez cidades brasileiras ao longo do ano e chega à capital paraense para encerrar a temporada. A programação reúne corredores profissionais e amadores, famílias e pessoas que buscam uma oportunidade de praticar atividade física.

A prova de 5 km e 10 km terá largada às 5h30, enquanto o percurso de 1 km, destinado ao público infantil, começa às 7h30. Além das corridas, o evento contará com avaliações físicas, massagens, áreas de relaxamento e outras atividades gratuitas voltadas ao bem-estar dos participantes.

A chegada do circuito ocorre em um momento de crescimento da corrida de rua em Belém, que vem se consolidando como um dos principais polos da modalidade na região Norte. A presença de orlas, avenidas arborizadas e espaços públicos utilizados para atividades físicas contribui para a expansão do esporte na capital.

“Encerrar a temporada em Belém tem um significado especial, porque a cidade reúne uma forte cultura de convivência ao ar livre e uma relação cada vez mais próxima com a corrida de rua”, afirma Keka Ferrari, executiva de promoção e patrocínio do Banco do Brasil.

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Segundo a representante, o circuito busca incentivar hábitos saudáveis e aproximar as pessoas do esporte. A proposta é reunir atletas e famílias em uma experiência que vai além da competição, valorizando também a ocupação dos espaços públicos e a convivência.

A realização da etapa também deve movimentar o turismo e a economia local, com a presença de participantes de outras regiões do Pará. A programação oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer a cultura amazônica, marcada pela música, gastronomia e hospitalidade.

A retirada dos kits será realizada nos dias 27 e 28 de novembro, das 9h às 18h, no Ponto BB Belém, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, 345, no bairro Umarizal. Os valores dos kits e as opções disponíveis podem ser consultados no site oficial.

O Circuito BB de Corrida é patrocinado pelo Banco do Brasil, organizado pela TTK SP e comercializado pela Norte Marketing Esportivo.

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