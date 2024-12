Circuito de Treinamento Agro: Senar e Banco do Brasil qualificam 1.100 produtores no Pará

O Circuito de Treinamento Agro, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com o Banco do Brasil, capacitou 1.112 produtores rurais assistidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATEG), disponibilizado gratuitamente pelo Senar-PA, ao longo do ano. As ações foram realizadas em diferentes municípios paraenses e abrangeram diversas modalidades como Reuniões Técnicas e Dias de Campo, com foco em diferentes cadeias produtivas.

O Dia de Campo faz parte do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) e teve como objetivo “levar informações para que os produtores possam melhorar o seu nível de conhecimento tecnológico e, com isso, produzir mais, aumentando a sua renda, dando melhores condições de vida para as suas famílias”, destaca o engenheiro agrônomo e assessor técnico do Senar-PA, Jorge Soares. Durante as atividades, realizadas entre julho e dezembro de 2024, os participantes tiveram a oportunidade de assistir à programações simultâneas em diferentes estações temáticas.

Entre as áreas contempladas estão apicultura, olericultura, mandiocultura, cacauicultura, açaicultura, piscicultura, bovinocultura e bubalinocultura. O circuito passou pelos municípios de Santa Bárbara, Capanema, Castanhal, Curuçá, Tracuateua, Medicilândia, Igarapé-Miri, Irituia, São Francisco do Pará, Mãe do Rio, Alenquer, Salvaterra, Mocajuba e Bragança.

Atividade tem a finalidade de garantir conhecimento técnico aos produtores rurais em diversas cadeias produtivas da região (Divulgação/Faepa/Senar)

O programa demonstra um esforço significativo de qualificação e desenvolvimento técnico de produtores rurais, proporcionando conhecimento especializado em diferentes cadeias produtivas da região.

"A ATeG em 2025, além de ampliar as metas, pretende focar em outras cadeias produtivas, com agroindústria e avicultura. Hoje, estamos atendendo 90 municípios do estado em 10 tipos de cadeias produtivas e a previsão consiste no aumento em mais 15 %, passando assim para 104 municípios assistidos. Serão ampliadas as parcerias que reforçam o trabalho de fortalecimento do produtor rural", destaca o coordenador da ATEG/Senar, Celso Botelho.

Durante a capacitação, os participantes tiveram a oportunidade de assistir à programações simultâneas em diferentes estações temáticas (Divulgação/Faepa/Senar)

Para o próximo ano, a expectativa é que o número de participantes e de cidades contempladas com as atividades seja ainda maior. "A meta é dobrar o número de participantes e municípios a serem atendidos para o ano de 2025 e aumentarmos o número de cadeias a serem atendidas. Além disso, a novidade será chamarmos novos parceiros e atendermos o maior número possível de produtores rurais deste Estado", finaliza.