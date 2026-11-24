Gastronomia, cultura e negócios movimentam Feira do Empreendedor em Belém

A programação da feira, com entrada gratuita, é uma oportunidade para antecipar as compras de Natal, descobrir marcas locais e contribuir para o fortalecimento da economia regional

A 3ª Feira do Empreendedor do Ponto BB Belém, realizada pelo Banco do Brasil em parceria com a Cielo, acontece no sábado, 28 de novembro de 2026, das 9h às 17h, no Ponto BB Belém. O evento gratuito busca valorizar micro e pequenos negócios paraenses, oferecendo produtos, gastronomia, cultura e atividades para toda a família.

A programação da feira, com entrada gratuita, é uma oportunidade para antecipar as compras de Natal, descobrir marcas locais e contribuir para o fortalecimento da economia regional. Micro e pequenos empreendedores terão espaço para expor e comercializar seus produtos diretamente ao público.

Atrações culturais e gastronomia variada

Além das oportunidades de compras, o evento contará com uma área gastronômica, apresentando food trucks de empreendedores locais. Para o entretenimento, a cantora paraense Mariza Black, reconhecida por sua trajetória no samba da Amazônia, será a atração musical principal. Sua apresentação promete um repertório que valoriza clássicos do gênero e composições regionais.

A Feira do Empreendedor também pensou em toda a família, com atividades recreativas dedicadas às crianças. Para os adultos, palestras e momentos de troca de conhecimento e experiências voltados ao empreendedorismo estarão disponíveis, enriquecendo o evento com conteúdo relevante.

Feira integra fim de semana de eventos do Banco do Brasil

A 3ª Feira do Empreendedor faz parte de um fim de semana de atividades promovidas pelo Banco do Brasil em Belém. No domingo, 29 de novembro de 2026, a capital paraense sediará a décima e última etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida de 2026, que encerra sua nona edição após percorrer dez cidades.

Os participantes da corrida poderão retirar seus kits nos dias 27 e 28 de novembro. No sábado, a retirada no Ponto BB será uma chance para os atletas e suas famílias visitarem a Feira do Empreendedor, aproveitarem a gastronomia, conhecerem os produtos locais e participarem da programação cultural.

O circuito de corrida oferece percursos de 1 km para crianças, além de 5 km e 10 km para corredores de todos os níveis. A programação esportiva incluirá experiências gratuitas de bem-estar, como avaliações físicas, massagens e espaços de relaxamento para os participantes.

Sobre o Ponto BB Belém

O Ponto BB Belém é um espaço inovador do Banco do Brasil que transcende o conceito de agência bancária. Ele integra tecnologia, conectividade, ambientes de coworking e uma programação diversificada focada em negócios, cultura e experiências, reforçando a aproximação da instituição com a comunidade e o desenvolvimento local.

Serviço

3ª Feira do Empreendedor do Ponto BB Belém

Data: sábado, 28 de novembro de 2026

Horário: das 9h às 17h

Local: Ponto BB Belém — Av. Visconde de Souza Franco, 345, esquina com a Rua Municipalidade

Programação: feira de empreendedores locais, food trucks, atividades infantis, palestras e show de Mariza Black

Entrada: gratuita e aberta ao público

Realização: Banco do Brasil, em parceria com a Cielo

Circuito Banco do Brasil de Corrida — Etapa Belém