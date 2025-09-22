Christian Horner deixa Red Bull oficialmente após multa rescisória de R$ 375,6 milhões

Christian Horner encerrou, definitivamente, o seu ciclo na Red Bull. O desfecho foi anunciado após o ex-chefe de equipe acertar um acordo milionário para sua multa rescisória. Segundo informações da BBC Sport as cifras firam em torno de R$ 375,6 milhões, o que seria um doa maiores pagamentos da história do esporte. O comunicado da equipe não anunciou o valor.

No comando da equipe de Fórmula 1 desde a sua criação, em 2005, Horner ostenta um histórico de sucesso no que diz respeito às conquistas nas pistas. Sob o seu comando, foram oito títulos de pilotos e seis de construtores.

Ainda segundo a publicação, Horner tinha um salário de 12 milhões de euros anuais e o seu contrato tinha vigor até 2030. Apesar de seu currículo vitorioso, porém, Horner encerrou sua passagem na equipe envolvido em polêmica.

Em fevereiro de 2024, uma funcionária o acusou de assédio sexual e o assunto se tornou público, desgastando a sua imagem. A Red Bull abriu uma investigação interna que o inocentou no episódio. O mesmo ocorreu quando um outro advogado rejeitou o recurso da suposta vítima.

A polêmica no entanto, ganhou força à medida que a falta de resultados nas pistas aumentou a pressão na Red Bull. Uma disputa por poder nos bastidores da equipe ajudou a tornar a situação insustentável, que culminou com o desfecho do fim do ciclo de Horner na escuderia depois de 20 anos no comando.