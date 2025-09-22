Christian Horner deixa Red Bull oficialmente após multa rescisória de R$ 375,6 milhões Estadão Conteúdo 22.09.25 11h13 Christian Horner encerrou, definitivamente, o seu ciclo na Red Bull. O desfecho foi anunciado após o ex-chefe de equipe acertar um acordo milionário para sua multa rescisória. Segundo informações da BBC Sport as cifras firam em torno de R$ 375,6 milhões, o que seria um doa maiores pagamentos da história do esporte. O comunicado da equipe não anunciou o valor. No comando da equipe de Fórmula 1 desde a sua criação, em 2005, Horner ostenta um histórico de sucesso no que diz respeito às conquistas nas pistas. Sob o seu comando, foram oito títulos de pilotos e seis de construtores. Ainda segundo a publicação, Horner tinha um salário de 12 milhões de euros anuais e o seu contrato tinha vigor até 2030. Apesar de seu currículo vitorioso, porém, Horner encerrou sua passagem na equipe envolvido em polêmica. Em fevereiro de 2024, uma funcionária o acusou de assédio sexual e o assunto se tornou público, desgastando a sua imagem. A Red Bull abriu uma investigação interna que o inocentou no episódio. O mesmo ocorreu quando um outro advogado rejeitou o recurso da suposta vítima. A polêmica no entanto, ganhou força à medida que a falta de resultados nas pistas aumentou a pressão na Red Bull. Uma disputa por poder nos bastidores da equipe ajudou a tornar a situação insustentável, que culminou com o desfecho do fim do ciclo de Horner na escuderia depois de 20 anos no comando. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Red Bull Horner multa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro 19.09.25 12h31