César Sampaio diz que, se continuar no cargo, terá semana cheia para armar o Santos

Técnico interino do Santos no clássico contra o São Paulo, César Sampaio afirmou após a derrota neste domingo que, se continuar no cargo, terá mais tempo para passar aos jogadores a forma como gosta de armar a equipe. "Na semana cheia, eu continuando, teremos mais tempo para cobrar e mais clareza para explicar", afirmou ele, que não sabe se comandará o time no domingo contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Sampaio disse que a equipe estava acostumada a atuar em um modelo mais agressivo na parte tática, mas que ele prefere um esquema mais posicional. "Não que um esteja certo e outro errado. Aprendi muito com o Caixinha. Tive três ou quatro treinos para que os atletas aprendessem o que está na minha cabeça", disse. Contra o São Paulo, o técnico lamentou a falta de atenção da equipe no primeiro tempo. O São Paulo fez 2 a 0 em 22 minutos de jogo no MorumBis. Além disso, Sampaio citou o mau posicionamento do Santos, que permitiu ao adversário avançar sobre o sistema defensivo do time.

"No início do jogo a equipe estava espaçada. Perdemos os duelos na segunda bola. Os gols se originaram de posicionamentos que tínhamos treinados e não conseguimos reproduzir no jogo. Nossa equipe estava espaçada", repetiu Sampaio, que completou dizendo que "se houvesse justiça no futebol" o Santos merecia no mínimo o empate.

César Sampaio ressaltou que é necessário 100% de atenção desde o início. "Você sair atrás num clássico jogando fora de casa tem um peso emocional, um elemento a mais pra superar."