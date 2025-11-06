Ceará empata no fim, se mantém invicto no Clássico-Rei em 2025 e aumenta drama do Fortaleza

O último Clássico-Rei de 2025 foi tenso e disputado como manda o manual. Na Arena Castelão, nesta quinta-feira, o Fortaleza vencia com gol de Bareiro até aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Ceará deixou tudo igual com gol do artilheiro Pedro Raul, para decretar o empate por 1 a 1 e manter sua invencibilidade no clássico na temporada.

Até então haviam ocorrido quatro duelos no ano, com três vitórias do Ceará e um empate. O time alvinegro ainda conquistou o título do Campeonato Cearense sobre o rival.

O Fortaleza foi mais assertivo, quando aproveitou um descuido da defesa do Ceará e Bareiro, livre de marcação, cabeceou e abriu o placar. No segundo tempo, o Ceará foi todo pressão e foi contemplado na reta final, após Pedro Raul saltar e testar e deixar tudo igual no clássico.

Com o resultado, o Fortaleza caiu para penúltima colocação, em 19º lugar, com 29 pontos, empatado com o Juventude, porém com uma vitória a menos que os gaúchos (8 a 7). Já o Ceará manteve sua distância contra a zona de rebaixamento, com 39 pontos, ocupa a 13ª posição, dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana de 2026.

O clássico começou em ritmo lento, concentrado no meio de campo, com muita disputa por espaço, faltas e discussões. As equipes se revezavam na posse de bola e trocavam passes entre as linhas, abusando de lançamentos longos para forçar erros individuais para explorar o contra-ataque e criar oportunidades ofensivas.

O Ceará era mais técnico, cadenciando mais suas ações, mas pouco agressivo. Já o Fortaleza acelerava mais, porém pecava na hora das construções. Até que arrumou um escanteio e, em jogada ensaiada, Breno Lopes cruzou e Bareiro, livre de marcação, cabeceiu sozinho para marcar, aos 36 minutos e sair com a vitória parcial para o intervalo.

O clássico voltou para a segunda etapa mais quente. Atrás do marcador, o Ceará esbarrava na ansiedade, facilitando a vida da defesa adversária. O Fortaleza era mais calmo, defendendo sua vantagem, ditava o ritmo e seguia explorando os erros do rival. Herrera recebeu na área e parou em grande defesa de Bruno Ferreira.

Com o fim se aproximando, o Ceará subiu suas linhas e passou a ensaiar uma pressão. O Fortaleza se defendia bem, porém não conseguia segurar a posse da bola para respirar. De tanto insistir, o Ceará chegou ao empate, após cruzamento de Marcos Vinícius para Pedro Raul testar, aos 44, e se manter invicto no clássico em 2025.

Os times retornam a campo no domingo pela 33ª rodada. O Ceará vai até São Paulo (SP), onde encara o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena. Mais tarde, às 20h30, o Fortaleza recebe o Grêmio, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 FORTALEZA

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Lucas Mugni), Fernando Sobral (Diego) e Vina (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Pablo Roberto), Lucas Sasha e Moisés (Lucas Crispim); Bareiro (Lucero), Breno Lopes (Matheus Pereira) e Herrera (Yago Pikachu). Técnico: Martín Palermo.

GOLS - Bareiro, aos 36 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia, Vina, Aylon, Gastón Ávila, Breno Lopes e Mancuso.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).