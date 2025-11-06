Ceará empata no fim, se mantém invicto no Clássico-Rei em 2025 e aumenta drama do Fortaleza O duelo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro manteve o Ceará em posição confortável na tabela, e de quebra, empurrou o rival Fortaleza para a vice-lanterna. Estadão Conteúdo 06.11.25 22h27 O último Clássico-Rei de 2025 foi tenso e disputado como manda o manual. Na Arena Castelão, nesta quinta-feira, o Fortaleza vencia com gol de Bareiro até aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Ceará deixou tudo igual com gol do artilheiro Pedro Raul, para decretar o empate por 1 a 1 e manter sua invencibilidade no clássico na temporada. Até então haviam ocorrido quatro duelos no ano, com três vitórias do Ceará e um empate. O time alvinegro ainda conquistou o título do Campeonato Cearense sobre o rival. O Fortaleza foi mais assertivo, quando aproveitou um descuido da defesa do Ceará e Bareiro, livre de marcação, cabeceou e abriu o placar. No segundo tempo, o Ceará foi todo pressão e foi contemplado na reta final, após Pedro Raul saltar e testar e deixar tudo igual no clássico. Com o resultado, o Fortaleza caiu para penúltima colocação, em 19º lugar, com 29 pontos, empatado com o Juventude, porém com uma vitória a menos que os gaúchos (8 a 7). Já o Ceará manteve sua distância contra a zona de rebaixamento, com 39 pontos, ocupa a 13ª posição, dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana de 2026. O clássico começou em ritmo lento, concentrado no meio de campo, com muita disputa por espaço, faltas e discussões. As equipes se revezavam na posse de bola e trocavam passes entre as linhas, abusando de lançamentos longos para forçar erros individuais para explorar o contra-ataque e criar oportunidades ofensivas. O Ceará era mais técnico, cadenciando mais suas ações, mas pouco agressivo. Já o Fortaleza acelerava mais, porém pecava na hora das construções. Até que arrumou um escanteio e, em jogada ensaiada, Breno Lopes cruzou e Bareiro, livre de marcação, cabeceiu sozinho para marcar, aos 36 minutos e sair com a vitória parcial para o intervalo. O clássico voltou para a segunda etapa mais quente. Atrás do marcador, o Ceará esbarrava na ansiedade, facilitando a vida da defesa adversária. O Fortaleza era mais calmo, defendendo sua vantagem, ditava o ritmo e seguia explorando os erros do rival. Herrera recebeu na área e parou em grande defesa de Bruno Ferreira. Com o fim se aproximando, o Ceará subiu suas linhas e passou a ensaiar uma pressão. O Fortaleza se defendia bem, porém não conseguia segurar a posse da bola para respirar. De tanto insistir, o Ceará chegou ao empate, após cruzamento de Marcos Vinícius para Pedro Raul testar, aos 44, e se manter invicto no clássico em 2025. Os times retornam a campo no domingo pela 33ª rodada. O Ceará vai até São Paulo (SP), onde encara o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena. Mais tarde, às 20h30, o Fortaleza recebe o Grêmio, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). FICHA TÉCNICA CEARÁ 1 X 1 FORTALEZA CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Lucas Mugni), Fernando Sobral (Diego) e Vina (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho). Técnico: Léo Condé. FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Pablo Roberto), Lucas Sasha e Moisés (Lucas Crispim); Bareiro (Lucero), Breno Lopes (Matheus Pereira) e Herrera (Yago Pikachu). Técnico: Martín Palermo. GOLS - Bareiro, aos 36 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 44 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO). CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia, Vina, Aylon, Gastón Ávila, Breno Lopes e Mancuso. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Ceará Fortaleza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Nicolas fora do Paysandu? Presidente comenta situação envolvendo América-MG e Vitória-BA Presidente Roger Aguilera comentou sobre situação envolvendo Nicolas, e afirmou que nenhuma proposta chegou ao clube 19.03.25 16h57 mma Aos 46 anos, Lyoto Machida fala sobre retorno aos octógonos: 'Pode acontecer' Lutador não descartou a possibilidade de voltar a lutar MMA, mas afirmou que está focado em outros projetos. 19.02.25 10h10 Futebol Novo Mangueirão recebe mais de 100 eventos em 2024 e coloca Belém na rota de grandes espetáculos Para 2025, o Mangueirão já tem programada a primeira competição nacional: a final da SuperCopa Rei, com o campeão da Copa do Brasil de 2024, o Flamengo, e o campeão da Série A do Brasileiro, Botafogo-RJ, no dia 2 de fevereiro. 29.12.24 17h15 FUTEBOL Paysandu: Nicolas detona condições do Diogão: 'incompetência dos que liberam um gramado como esse' Atacante do Paysandu foi duro nas crítica ao gramado do Diogão e de quem realiza o Campeonato Paraense 24.01.24 19h43