CBF antecipa rodadas do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil para dezembro A entidade encontrou essa solução de trocas de datas graças a uma coincidência de resultados Estadão Conteúdo 23.08.25 20h08 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo uma mudança drástica na reta final desta temporada. A entidade inverteu datas do Brasileirão e da Copa do Brasil, permitindo finalizar a competição de pontos corridos no dia 7 de dezembro. Assim, o torneio de mata-mata terá sua reta final disputada no último mês do ano, após o fim do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o Brasileirão seria finalizado somente no dia 21 de dezembro, o que afetaria diretamente as férias dos jogadores, a pré-temporada seguinte a própria temporada 2026, que já seria marcada naturalmente por ajustes em razão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. O fim tardio do campeonato também poderia trazer conflitos de data com a futura disputa da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. Pela programação da Fifa, o representante da Conmebol, que será o futuro campeão da atual edição da Copa Libertadores, tem estreia marcada para o dia 10. Portanto, se um time brasileiro vencer a competição sul-americana, teria prejudicada diretamente sua campanha no Brasileirão. O ajuste no calendário consiste em trocas datas do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil. Pela nova programação, as rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A serão disputadas nos dias 5 e 19 de outubro e 2 e 9 de novembro. Estas datas estavam reservadas inicialmente para as semifinais e finais da Copa do Brasil. Estes quatro jogos do torneio de mata-mata agora serão realizados nos dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro, datas antes destinadas ao Brasileirão. A CBF explicou ainda que poderá usar o dia 26 de novembro para os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. A entidade encontrou essa solução de trocas de datas graças a uma coincidência de resultados. Nenhum dos oito quadrifinalistas da Copa do Brasil estarão presentes nas quartas de final da Libertadores. O último time que estava nas duas competições era o Botafogo, eliminado pela LDU nas oitavas da competição sul-americana, nesta semana. Isso elimina, na prática, conflitos de datas caso um time brasileiro venha a ser campeão da Libertadores. No momento, o País é representado por Palmeiras, São Paulo e Flamengo, todos já eliminados na Copa do Brasil. A equipe vencedora poderá seguir direto para a Copa Intercontinental logo após o fim do Brasileirão. "Ao ajustar seu calendário dessa forma, a entidade demonstra sensibilidade às demandas globais e reforça o protagonismo do Brasil no cenário esportivo mundial, viabilizando a eventual participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da Fifa, sem conflitar com o calendário nacional, o que também favorece preparação e planejamento", argumentou a CBF, em comunicado. A entidade também destacou que a maioria dos clubes da elite do futebol nacional poderão entrar em férias mais cedo a partir destas decisões. "A medida permitirá mais descanso aos atletas no final do ano e mais tempo de preparação das equipes para a temporada de 2026, o que poderá proporcionar melhores níveis técnico, físico e esportivo na temporada que vem, consolidando o compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Brasileirão Copa do Brasil datas Intercontinental COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES NA BRONCA Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia' O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius 23.08.25 19h31 O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 MAIS ESPORTE Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista Michel Pereira perdeu a luta com apenas 43segundos 23.08.25 19h48