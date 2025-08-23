Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF antecipa rodadas do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil para dezembro

A entidade encontrou essa solução de trocas de datas graças a uma coincidência de resultados

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo uma mudança drástica na reta final desta temporada. A entidade inverteu datas do Brasileirão e da Copa do Brasil, permitindo finalizar a competição de pontos corridos no dia 7 de dezembro. Assim, o torneio de mata-mata terá sua reta final disputada no último mês do ano, após o fim do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o Brasileirão seria finalizado somente no dia 21 de dezembro, o que afetaria diretamente as férias dos jogadores, a pré-temporada seguinte a própria temporada 2026, que já seria marcada naturalmente por ajustes em razão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O fim tardio do campeonato também poderia trazer conflitos de data com a futura disputa da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. Pela programação da Fifa, o representante da Conmebol, que será o futuro campeão da atual edição da Copa Libertadores, tem estreia marcada para o dia 10. Portanto, se um time brasileiro vencer a competição sul-americana, teria prejudicada diretamente sua campanha no Brasileirão.

O ajuste no calendário consiste em trocas datas do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil. Pela nova programação, as rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A serão disputadas nos dias 5 e 19 de outubro e 2 e 9 de novembro. Estas datas estavam reservadas inicialmente para as semifinais e finais da Copa do Brasil.

Estes quatro jogos do torneio de mata-mata agora serão realizados nos dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro, datas antes destinadas ao Brasileirão. A CBF explicou ainda que poderá usar o dia 26 de novembro para os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil.

A entidade encontrou essa solução de trocas de datas graças a uma coincidência de resultados. Nenhum dos oito quadrifinalistas da Copa do Brasil estarão presentes nas quartas de final da Libertadores. O último time que estava nas duas competições era o Botafogo, eliminado pela LDU nas oitavas da competição sul-americana, nesta semana.

Isso elimina, na prática, conflitos de datas caso um time brasileiro venha a ser campeão da Libertadores. No momento, o País é representado por Palmeiras, São Paulo e Flamengo, todos já eliminados na Copa do Brasil. A equipe vencedora poderá seguir direto para a Copa Intercontinental logo após o fim do Brasileirão.

"Ao ajustar seu calendário dessa forma, a entidade demonstra sensibilidade às demandas globais e reforça o protagonismo do Brasil no cenário esportivo mundial, viabilizando a eventual participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da Fifa, sem conflitar com o calendário nacional, o que também favorece preparação e planejamento", argumentou a CBF, em comunicado.

A entidade também destacou que a maioria dos clubes da elite do futebol nacional poderão entrar em férias mais cedo a partir destas decisões. "A medida permitirá mais descanso aos atletas no final do ano e mais tempo de preparação das equipes para a temporada de 2026, o que poderá proporcionar melhores níveis técnico, físico e esportivo na temporada que vem, consolidando o compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

CBF

Brasileirão

Copa do Brasil

datas

Intercontinental
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

SÉRIE B

Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

22.08.25 15h30

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NA BRONCA

Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia'

O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius

23.08.25 19h31

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

MAIS ESPORTE

Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista

Michel Pereira perdeu a luta com apenas 43segundos

23.08.25 19h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda